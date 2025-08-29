Sorprendió en Nacional y Santa Fe, jugó en Brasil y Argentina y será nuevo jugador de América

El mercado de pases no para en el fútbol colombiano y avanza con oportunidad para los jugadores libres o que estén sin contrato. América de Cali se mueve en estas aguas y aprovechó al máximo para hacer más robusta su nómina y volver a la pelea por los títulos. Hay crisis deportiva y los nuevos anuncios buscan apagar las críticas de la hinchada, que no ve soluciones ante la seguidilla de derrotas, sumando la Liga Colombiana, Copa Colombia y Copa Sudamericana, donde ya está eliminado.

Toda la presión va para el técnico Gabriel Raimondi, quien no encuentra la forma de mejorar los resultados y ahora tendrá más material humano y atlético para ver la forma de salir de la crisis. Los directivos buscaron más refuerzos para la nómina y así ya han oficializado a Andrés Felipe Roa y Andrés Tello, quienes serán claves en la zona ofensiva.

Eso no paró ahí. Tulio Gómez y su cúpula se movieron en la zona defensiva y buscaron a un jugador canterano de Atlético Nacional, que Juan Carlos Osorio no pudo aprovechar en su segundo ciclo en el equipo verde. Por otra parte, su perfil zurdo sorprendió en Santa Fe en épocas de Harold Rivera como DT.

Publicidad

Publicidad

ver también Jugó en la Serie A de Italia y es nuevo jugador de América de Cali

Estamos hablando de Nicolás Hernández, quien está libre luego de su paso por Banfield de Argentina. El jugador oriundo de Villavicencio fue campeón de la Copa Sudamericana 2021 con Athletico Paranaense, siendo titular en la dupla y sustituido al minuto 75 de la final ante RB Bragantino.

Nicolás Hernández llega a Montevideo para la final de la Copa Sudamericana 2021. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Nicolás Hernández será jugador de América de Cali

En 2023 pasó por Internacional de Porto Alegre y luego dio el salto a San Lorenzo de Argentina en 2024. Su último club fue Banfield, donde estuvo hasta mayo de 2025. Llegó el momento de volver al fútbol colombiano y reforzar la zona defensiva de América de Cali.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue campeón con Deportivo Cali, jugó en un grande de Argentina y es nuevo jugador de América

En la mañana de este 29 de agosto, Nicolás Hernández fue visto en la sede deportiva de Cascajal presentando exámenes médicos y ahora concreta la documentación y más detalles para quedar inscrito lo más pronto posible. Nico se unirá al grupo defensivo conformado por Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Andrés Mosquera Guardia y Cristian Tovar.

Horas atrás, América de Cali confirmó a Andrés Tello, quien ha tenido una larga carrera en el fútbol italiano, así como Andrés Felipe Roa, campeón con Deportivo Cali y que jugó en Independiente, Argentinos Juniors, Huracán, Al Batin de Arabia Saudita y el Panetolikos de Grecia.

Publicidad