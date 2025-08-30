América de Cali se enfrenará a Alianza por la jornada 9 de la Liga Colombiana en el estadio Armando Maestre de la ciudad de Valledupar, compromiso que será trascendental para ambos equipos, especialmente para los vallecaucanos, esto pensando en salir de los últimos puestos de la tabla de posiciones y el objetivo que es clasificarse a los cuadrangulares.

Una de las razones por las que el partido tendrá mucha relevancia, es porque podría definir el futuro del entrenador Gabriel Raimodi, técnico que es blanco de críticas por los seis compromisos que lleva el cuadro americano sin poder ganar, el mal rendimiento futbolístico que muestra el equipo, es por esto que muchos hinchas piden la salida del argentino.

Teniendo en cuenta la importancia, el DT Raimondi utilizará lo mejor que tiene de disponible de su plantilla para el juego en Valledupar, es por esto que el medio campo será nuevamente comandado por Rafael Carrascal, quien tendrá la tarea de ayudar en la generación de juego en el equipo, pero que esta ocasión estaría acompañado de Sebastián Navarro y Eder Álvarez Balanta, quien reaparecería.

En el frente de ataque, Luis Ramos aparecería nuevamente como centro delantero, estando acompañado en los costados por Jhon Murillo y Cristian Barrios, futbolistas que tendrán la tarea de poder anotar goles y poder darle la victoria al América y que el técnico Raimondi se mantenga en su puesto.

Alineación de América de Cali

Jorge Soto; Yerson Candelo, Jean Pestaña, Cristian Tovar, Marcos Mina; Sebastián Navarro, Eder Balanta, Rafael Carrascal; Jhon Murillo, Cristian Barrios y Luis Ramos.

