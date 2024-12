Para el Tolima, uno de los grandes problemas que tiene en los últimos campeonatos está en el arco, ya que Neto Volpi se ha lesionado de manera constante y los que entran de suplentes, como los casos de Cristian Vargas, William Cuesta y Juan Chaverra , no han podido rendir.

No solo es América de Cali. También se conoció que Deportes Tolima avanza por Aldair Quintana y sería fuerte competencia para las intenciones del equipo rojo. El club tolimense quiere al portero del Atlético Bucaramanga como alternativa a William Cuesta.

América de Cali no pudo más en la Liga Colombiana II-2024 y cuando más ilusionaba con el cupo a la final en el cuadrangular B, desinfló y ni siquiera con el ‘punto invisible’ pudo dar la pelea. El equipo rojo está en el último lugar y ya piensa en la final de Copa Colombia, la temporada 2025 y el mercado de pases.

