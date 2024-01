América de Cali sigue dando de qué hablar en este mercado de fichajes. A la novela de Arturo Vidal se sumó la de Hugo Rodallega, quien volvió a sonar hace unos días. El mismo Tulio Gómez, máximo accionista del club, habló sobre el tema y aseguró que no es un fichaje imposible, por lo que lo seguirán intentando.

Por ahora, Tulio tiene la espinita de no haberlo traído recién llegó a Colombia, por lo que hará de todo nuevamente para poder llevarlo, sin embargo, no es una tarea fácil, pues su actualidad está Independiente Santa Fe donde todavía tiene contrato. Habrá que esperar en las próximas horas para ver cómo se desarrolla todo.

Tulio Gómez afirma que no es imposible fichar a Hugo Rodallega para América

Si bien, Rodallega y el mismo técnico Pablo Peirano aseguraron que no hay formas de que el jugador salga de Santa Fe al América de Cali, Tulio Gómez, desmintió todo y expresó que uno de los principales objetivos para esta temporada.



“Lo de Hugo Rodallega no está descartado. Yo quedé con la piedra cuando me bajaron el pulgar la vez pasada y no cierro la posibilidad. No es imposible”, dijo el máximo accionista de la institución en entrevista con Carlos Arango.

Además, agregó que: “queremos traerlo. Yo quedé con la espina porque vengo hablando con él hace seis años, pero lo que pasa es que, si un técnico le dice que no, me mata porque lo sienta y lo ignora. Lo peor que le puede suceder a un jugador es que el entrenador no lo tenga en cuenta, pero siempre me ha gustado ese jugador”.

Arturo Vidal le responde a James Rodríguez si viene al América

Los dos jugadores fueron compañeros de equipo en el Bayern Múnich, allí crearon una amistad importante que a la fecha la reflejan cuando se ven o se hablan a través de plataformas digitales. Esta vez surgió el tema de América de Cali y la posibilidad de que el chileno llegue al Fútbol Colombiano. El ‘10’ del combinado nacional, ni corto ni perezoso, le preguntó sobre si venía al cuadro ‘escarlata’.

¿“Vas para el América o qué, papi”?, fue la pregunta de James Rodríguez. El chileno quiso evadir la pregunta:“¡Ay, papá!”. No dijo si sí o no, pero no fue su única respuesta. Agregó: “no digas eso, que está la gente de Colo Colo, de Boca Juniors, del América”.

Claramente James Rodríguez no se quedó solo con esa respuesta e insistió tratando de sacar más información sobre la posible llegada, por lo que también le preguntó sobre si se “le medía a bailar salsa”. Arturo Vidal está vez sí se comprometió y afirmó que sí. “Estamos aprendiendo a bailar salsa, ¡ojo! Me he ido soltando, me he ido soltando”, concluyó el futbolista chileno.