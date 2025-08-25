Tulio Gómez da la respuesta definitiva y revela si Raimondi se va o se queda en el América de Cali

América de Cali no la pasa bien en el comienzo de temporada y luego de quedar eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Fluminense, está con la obligación de reaccionar en el torneo colombiano. En su más reciente presentación, en un estadio Pascual Guerrero que a duras penas pasaba de 10 mil espectadores, no pasó del empate en el clásico contra Atlético Nacional.

Publicidad

Publicidad

Un clásico que paraliza el país, pero que no estuvo a la altura de toda la expectativa de la previa. Un pálido 1-1, donde Atlético Nacional sacó un buen punto de visitante y América de Cali sigue padeciendo casi en la mitad del ‘Todos contra Todos’ en Liga Colombiana. Se espera que el club ‘Escarlata’ pueda mejorar su idea de juego y remonte posiciones en la tabla.

Los rumores sobre la continuidad del técnico Gabriel Raimondi no paran y el mismo Tulio Gómez definió si el entrenador continúa o no en el cargo. El máximo accionista lo definió todo y aclaró la situación ante la seguidilla de malos resultados y la angustia de la hinchada. Cabe recordar que América de Cali tiene seis partidos jugados y dos aplazados, de los cuales ha perdido tres, dos empates y una victoria.

Gabriel Raimondi contra Nacional. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Publicidad

Publicidad

Tulio Gómez define si Raimondi se va o se queda en América de Cali

En charla con Antena 2 Cali durante el partido con Atlético Nacional, Tulio Gómez aclaró varias cosas. Primero, dijo que Rodrigo Holgado se queda ante los rumores que lo vinculaban con el fútbol argentino. “Cualquier baboso sale con una noticia y todo lo replican”, dijo el máximo accionista.

ver también La millonada que dejó escapar América de Cali tras ser eliminado de la Sudamericana

Luego, el periodista le preguntó sobre el técnico Gabriel y Tulio dejó clara la continuidad de Raimondi en América de Cali, “se queda”, dijo sin tapujos, mientras avanzaba el minuto de silencio en el Pascual Guerrero por la violencia de la que ha sido víctima la capital del Valle del Cauca en los últimos días.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Con Raimondi ratificado en el cargo, América se alista para comenzar la operación remontada en la Liga Colombiana, con la serie de la Copa Colombia contra Atlético Bucaramanga de por medio. Alianza en Valledupar, el clásico contra Deportivo Cali y Fortaleza en Bogotá, los retos más próximos.