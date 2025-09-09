Es tendencia:
Tulio Gómez le mandó fuerte mensaje a la hinchada que no fue al clásico: “Nos abandonaron en la mala”

Tulio Gómez no se quedó callado y habló de los hinchas de América de Cali que abandonaron al equipo y prefirieron protestar durante el clásico vallecaucano.

Por William Perilla Gamboa

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali.
Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali.

El máximo accionista de América de Cali no aguantó más y tuvo que lanzar un mensaje a la hinchada que abandonó. En el más reciente clásico contra Deportivo Cali, el detalle que llamó la atención fue ver el estadio vacío, mientras las barras organizadas marchaban por las calles de la ciudad, exigiendo mejores resultados e inversiones por parte de los directivos. Actualmente, el club rojo es último en la tabla de posiciones y se aleja de la clasificación a los cuadrangulares.

En las redes sociales, Tulio Gómez se hizo sentir con un mensaje para la hinchada que abandonó en un momento crucial. En el mismo posteo, compartió un video con algunos fanáticos que sí asistieron al Pascual Guerrero y que dicen que el equipo es el de todos, no el de la familia Gómez Giraldo.

“Algunos barristas de BRS nos abandonaron en la mala, pero los verdaderos hinchas de carne y hueso nos apoyan, otros no fueron este domingo por temor a algún vándalo, vendrán tiempos mejores y estamos trabajando para que así sea. Gracias por su apoyo”, dijo Tulio Gómez en la red social X.

La familia Gómez Giraldo, encabezada por Tulio Gómez, ya hace más de 10 años tomaron el control de América. El principal objetivo era recuperar la Primera División, situación que se logró en el año 2016. Y además de eso, se ganaron las estrellas 14 y 15 en los años 2019 y 2020 (bicampeonato). A eso se suma la final de la Copa Colombia 2024 y algunas participaciones internacionales en Copa Libertadores y Sudamericana.

La razón por la que la hinchada está furiosa con Tulio y su familia

Pese a esos logros, a lo largo de los últimos años los hinchas han sentido que no se ha invertido de manera adecuada y correcta a nivel deportivo. Muchos de ellos sienten que Tulio Gómez no se ha rodeado de personas idóneas para llevar los hilos del club. Se agrega que varios ídolos se han sido maltratados durante la gestión de la familia Gómez Giraldo.

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali. Foto: Redes Sociales.

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali. Foto: Redes Sociales.

Hace dos años, Tulio decidió apartase oficialmente de los caminos del América para centrarse en la política y puso a su hija como presidenta. Marcela Gómez se presentó como una persona que iba a ser un puente para unir conceptos y que llegara una nueva era, pero la gestión ha sido muy cuestionada.

william perilla gamboa
William Perilla Gamboa
