Un tenso momento se vivió en el estadio Pascual Guerrero tras la victoria del América de Cali sobre Once Caldas. Adrián Ramos, capitán e ídolo del equipo, tuvo un tenso cruce con un aficionado en la tribuna.

El cuadro escarlata atraviesa un complejo momento deportivo. Con solo 10 puntos, el equipo se ubica en el puesto 17 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-I.

ver también ¿Ricardo Gareca le está haciendo ojitos a Millonarios?: “Millos es un enorme”

Al finalizar el partido entre América de Cali y Once Caldas, pese a que la Mecha se quedó con la victoria, el malestar de la hinchada de nuevo se hizo evidente. Un grupo de hinchas increpó a Adrián Ramos y lo llamó “Vendido”.

Publicidad

Publicidad

Entre los reclamos que hizo la hinchada a los jugadores, está el de “caminar la cancha”. Los aficionados exigen mayor entrega a los futbolistas, con el objetivo de revertir la compleja situación que atraviesa el equipo.

Ante el reclamo, Ramos se regresó hacia la tribuna para intentar calmar los ánimos. Aunque en un video que circula en redes sociales no se alcanza a escuchar lo que dijo el futbolista, lo cierto es que le dio la cara a los hinchas furiosos, que lo increparon por el desempeño de sus compañeros.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

América de Cali busca reponerse y escalar a los ocho

La victoria ante Once Caldas es crucial para el equipo dirigido por David González, quien busca revertir la delicada situación deportiva del club. Con este resultado, el América de Cali se acerca a solo seis puntos del grupo de los ocho, manteniendo viva la esperanza de clasificar a los cuadrangulares.

La tensión entre Ramos y la afición se da en un contexto de altibajos para el equipo, que venía de una derrota ante Fortaleza y un empate con Bucaramanga. A pesar de la victoria, el incidente demuestra la presión que vive el equipo y sus jugadores en un momento clave de la temporada.