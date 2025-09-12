Alineaciones Bayern Múnich vs. Hamburgo con Luis Díaz por la Bundesliga

Luego de clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026, vuelve la competencia de clubes y por supuesto una de las mejores Ligas del mundo vuelve a encender los motores. La Bundesliga de Alemania está de vuelta con Bayern Múnich como su equipo estelar, todas sus figuras y Luis Díaz en los primeros puestos del listado.

Luis Díaz vuelve al Bayern Múnich totalmente inspirado, luego de clasificar con la Selección Colombia al Mundial 2026 tras vencer a la Selección Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla. El club alemán, desde la distancia, le mandó algunos mensajes de apoyo y felicitación a Lucho por el cupo a la Copa Mundo.

Ahora, Lucho está de vuelta para enfrentar el partido por la tercera fecha de la Bundesliga de Alemania contra el Hamburgo. Este compromiso se jugará en el Allianz Arena y será clave para ratificar el gran momento de Luis Díaz en su club, donde hace acto de presencia con goles o asistencias.

Cabe recordar que en los dos primeros partidos de la Bundesliga, Luis Díaz se hizo sentir con dos goles y dos asistencias y un puntaje promedio de 8.5. Maravilloso debut en una de las Ligas más importantes del mundo y la idea es que pueda continuar por ese gran momento para ser titular indiscutido con Harry Kane, Michael Olise y Serge Gnabry.

Alineaciones Bayern vs. Hamburgo

Manuel Neuer; Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Leon Goretzka, Joshua Kimmich; Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Daniel Heuer; Jordan Torunarigha, Daniel Elfadli, Warmed Omari; Miro Muheim, Nicolás Capaldo, Nicolai Remberg, William Mikelbrencis; Alexander Røssing-Lelesiit, Ransford Königsdörffer y Emir Sahiti. DT: Merlin Polzin.

