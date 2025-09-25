Alineaciones Bayern Múnich vs. Werder Bremen con Luis Díaz por la Bundesliga

Vuelve la Bundesliga y otra vez una de las mejores Ligas del mundo paralizará a los futboleros en Colombia. Bayern Múnich, Luis Díaz y Harry Kane, estarán en acción por la quinta fecha con su hinchada en las gradas. El gigante alemán regresa al Allianz Arena, luego de su visita al Hoffenheim, donde concretó otra goleada, tras triplete de Harry Kane y una anotación de Serge Gnabry.

Pese a no marcar, Luis Díaz sí estuvo activo durante los 90 minutos y recibió tarjeta amarilla. Lucho tuvo tres remates al arco, uno de ellos pegó en el palo y otro lo pudo atajar el portero del Hoffenheim. No solamente eso, sino que antes de que Karry Kane marcara el primero, el guajiro lanzó una jugada que comenzó en su propia área y finalizó en zona del campo rival.

Espectacular jugada de Lucho, muy al estilo Diego Armando Maradona y que fue viral en el mundo y que demuestra el gran nivel deportivo del guajiro en el estadio del Hoffenheim. Tras el show en el PreZero Arena, Luis Díaz apunta a la titular en el Allianz Arena, donde se espera que pueda regresar al gol.

La apuesta de goleada en el partido no suena descabellada y ahí podría estar Luis Díaz. Precisamente, Bayern Múnich se la jugó con Lucho en el mercado de pases para ser influyente en el ataque con goles y asistencias. La próxima salida será contra Werder Bremen, que suma dos derrotas, un empate y una victoria. Una goleada en casa del club bávaro lo podría dejar mal parado en la tabla de posiciones.

Alineaciones Bayern Múnich vs. Werder Bremen, por la quinta fecha de la Bundesliga

Manuel Neuer estará en el arco, con Dayot Upamecano y Jonathan Tah en la defensa. Joshua Kimmich va en la zona media y Michael Olise irá por la otra banda para complementar el tridente con Luis Díaz y Harry Kane.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Serge Gnabry, Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz. DT: Vincent Kompany.

Werder Bremen: Mio Backhaus; Felix Agu, Karim Coulibaly, Marco Friedl, Yukinari Sugawara; Jens Stage, Senne Lynen; Justin Njinmah, Romano Schmid, Cameron Puertas; Marco Grüll. DT: Horst Steffen.