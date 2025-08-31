Antes de jugar con Colombia, el arquero de Bayern le puso presión a Luis Díaz:  “Fallamos muchas”

Llegó la hora de la segunda función de Luis Diaz en la Bundesliga y, de entrada, empezó con un baldado de agua bien fría que le hizo perder confianza. Con esto dio pie para que Manuel Neuer, arquero de Bayern Múnich, le pusiera presión justo antes de jugar con la Selección Colombia.

Díaz venía de fallar cuatro opciones claras de gol en la sufrida victoria de Bayern Múnich 3-2 contra un equipo de tercera división alemana (Wehen Wiesbaden) en la primera ronda de la Copa de Alemania, y en la primera oportunidad que tuvo para anotar contra Augsburgo, se repitió la historia.

El extremo colombiano quedó solo frente al arco, pero al rematar con borde externo lo que hizo fue rechazar el balón. A pesar de que Luis Díaz se recuperó de lo sucedido con un gol en la victoria 2-3 contra Augsburgo, Manuel Neuer no dudó en ponerle presión por volver a fallar una opción clara de gol.

El mensaje del arquero de Bayern que le puso presión a Luis Díaz

Harry Kane, Manuel Neuer y Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

“Los goles encajados son molestos, claro. Por otro lado, también fallamos muchas. Un equipo tiene que crear el máximo de ocasiones posible, y lo hicimos. Volveremos a marcar en la recta final. Lo hicimos contra el Leipzig, con seis goles. Hoy (30 de agosto), con tres goles de visitante, también fuimos un rival a tener en cuenta, pero también fallamos muchas“, dijo el arquero de Bayern Múnich justo antes de que ‘Lucho’ Díaz juegue en el partidos de la selección colombiana vs. Bolivia.

Esto dijo Luis Díaz del partido Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias al Mundial 2026

“Estoy que me juego, es un partido súper importante para no solo mi persona, si no para el resto de compañeros. Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que es un partido crucial y que estamos a nada de poder clasificar al Mundial. Obviamente para algunos es el primero, en especial para mí. Entonces, voy a tratar de lo máximo como siempre lo hago, voy a tratar de disfrutarlo también, de eso también se trata el fútbol, de siempre disfrutar. Con indicaciones o no del cuerpo técnico tratar de siempre hacer las cosas bien”, dijo Luis Díaz sobre el partido contra Bolivia del próximo jueves a las 6:30 P.M. en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.

