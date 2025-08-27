Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
BUNDESLIGA

Bayern Múnich sobre Luis Díaz: “tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre”

El club alemán está emocionado con la llegada de Luis Díaz y ahora realizó una publicación que generó todo tipo de comentarios.

Por Jhobirson Molina

Bayern Múnich sobre Luis Díaz: "tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre"
© Getty ImagesBayern Múnich sobre Luis Díaz: "tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre"

Luis Díaz volvió a ser protagonista este miércoles en Alemania, esta vez con una jugada de lujo que hizo vibrar a los hinchas del Bayern Múnich en la victoria 2-3 ante el debil SV Wehen Wiesbaden. El colombiano dejó un momento para enmarcar que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Publicidad

El partido para el conjunto ‘bavaro’ no fue tan fácil como se creía en la previo, sufrió hasta el final y evitó en el último minuto irse a tiempos extras. Pese a no tener su mejor compromiso, ‘Lucho’ cumplió y dejó una chilena espectacular que levantó a todos en el estadio.

Luis Díaz y el llamativo mensaje a los hinchas de la Selección Colombia previo al Mundial

ver también

Luis Díaz y el llamativo mensaje a los hinchas de la Selección Colombia previo al Mundial

La publicación de Bayern Múnich sobre Luis Díaz: “tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre”

La imagen de la jugada fue publicada por la cuenta oficial del Bayern Múnich en español con un mensaje particular: “Tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre”. La foto generó miles de interacciones en cuestión de minutos, convirtiéndose en uno de los momentos tendencia en el partido.

Publicidad

Las redes no tardaron en reaccionar con elogios para el guajiro, destacaron su capacidad para inventar jugadas de lujo en partidos complicados. Aunque el balón no terminó en nada, la ejecución dejó claro que ‘Lucho’ sigue siendo uno de los jugadores más determinantes del plantel.

Con esta victoria, el Bayern sigue mostrando su buen nivel en lo que va de temporada y ya piensa en su próximo reto. Luis Díaz, por su parte, sigue adaptándose a su nueva etapa en Alemania y suma momentos que lo ponen en lo más alto. Ahora espera la convocatoria con la Selección Colombia.

Publicidad
jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
Las palabras del DT de Bayern tras las oportunidades de gol que falló Díaz
Bundesliga

Las palabras del DT de Bayern tras las oportunidades de gol que falló Díaz

La llamativa jugada de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Copa de Alemania
Bundesliga

La llamativa jugada de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Copa de Alemania

Luis Díaz y el llamativo mensaje a los hinchas de la Selección Colombia previo al Mundial
Selección Colombia

Luis Díaz y el llamativo mensaje a los hinchas de la Selección Colombia previo al Mundial

Carlos Antonio Vélez habló sobre la lesión de Jhon Durán: "Algo no nos han contado"
Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez habló sobre la lesión de Jhon Durán: "Algo no nos han contado"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo