Luis Díaz volvió a ser protagonista este miércoles en Alemania, esta vez con una jugada de lujo que hizo vibrar a los hinchas del Bayern Múnich en la victoria 2-3 ante el debil SV Wehen Wiesbaden. El colombiano dejó un momento para enmarcar que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El partido para el conjunto ‘bavaro’ no fue tan fácil como se creía en la previo, sufrió hasta el final y evitó en el último minuto irse a tiempos extras. Pese a no tener su mejor compromiso, ‘Lucho’ cumplió y dejó una chilena espectacular que levantó a todos en el estadio.

La publicación de Bayern Múnich sobre Luis Díaz: “tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre”

La imagen de la jugada fue publicada por la cuenta oficial del Bayern Múnich en español con un mensaje particular: “Tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre”. La foto generó miles de interacciones en cuestión de minutos, convirtiéndose en uno de los momentos tendencia en el partido.

Las redes no tardaron en reaccionar con elogios para el guajiro, destacaron su capacidad para inventar jugadas de lujo en partidos complicados. Aunque el balón no terminó en nada, la ejecución dejó claro que ‘Lucho’ sigue siendo uno de los jugadores más determinantes del plantel.

Con esta victoria, el Bayern sigue mostrando su buen nivel en lo que va de temporada y ya piensa en su próximo reto. Luis Díaz, por su parte, sigue adaptándose a su nueva etapa en Alemania y suma momentos que lo ponen en lo más alto. Ahora espera la convocatoria con la Selección Colombia.

