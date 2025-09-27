Bayern no perdonó a Luis Díaz: Esto le quitó al jugador colombiano a pesar del gol contra Werder Bremen

Solo necesitó de un partido para volver a ser influyente en el marcador y… ¡De qué forma! Sin embargo, no todo fue felicidad para Luis Díaz después de su gol contra Werder Bremen, ya que Bayern Múnich decidió quitarle algo a pesar de su cuarta anotación en la Bundesliga.

Era un objeto muy preciado… Bayern Múnich puso el pie en el acelerador y tan solo necesitó de 22 minutos para reportarse en el marcador. Michael Olise tiró un centro desde el costado derecho, Jonathan Tah tocó el balón con un taco y… ¡¡Gol!! Pero… ¿No fue gol de Díaz?

“El gol es de ‘Lucho’ Díaz. El gol es de ‘Lucho’ Díaz. ¡Eh! No sé si el tacazo de Tah entraba, es gol del ‘Guajiro'”, dijeron en la transmisión oficial de ESPN sobre el primer gol de Bayern Múnich contra Werder Bremen. ¡Hasta la misma voz del estadio Allianz Arena confirmó que la anotación fue del extremo colombiano!

Bayern Múnich terminó ganándole 4-0 a Werder Bremen por la quinta fecha de la Bundesliga en un partido que Luis Díaz no solo se reportó con gol, también registró una espectacular asistencia. No obstante, esto no impidió que el equipo alemán le quitara algo a ‘Lucho’ que muchos hubieran querido tener.

Bayern no dudó y esto le quitó a Luis Díaz a pesar de su gol vs. Werder Bremen

Luis Díaz en la victoria de Bayern contra Werder Bremen. (Foto: Getty Images)

“Gran partido de Bundesliga vivimos aquí en Múnich en el marco de esta celebración del ‘Oktoberfest’ y por eso jugó el Bayern con esta camiseta especial que fue solamente para este partido, que se puso la venta y se agotó en minutos. No la tienen ni los jugadores. De hecho, me contaba ‘Lucho’ Díaz que la que le quitaron a él en el primer tiempo va para uno de los clubes de fans como uno homenaje por el soporte que hacen cada semana”, reveló el periodista Ezequiel Daray, de ESPN.

La calificación que le dieron a Díaz por su gol y asistencia en Bayern Múnich vs. Werder Bremen

El portal experto ‘SofaScore’ le dio a Luis Díaz una calificación de 7.6 puntos por, entre otros motivos deportivos, un gol, una asistencia, tres ocasiones claras de gol creadas y tres de seis duelos ganados. El próximo partido de ‘Lucho’ con Bayern Múnich será contra Pafos, de Chipre, por la segunda fecha de la fase de la liga de la Champions League 2025-26.