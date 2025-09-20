Luis Díaz fue titular en el partido contra el Hoffenheim y pese a tener un arranque destacado siendo protagonista en los primeros minutos, no terminó siendo su mejor partido. El jugador colombiano demostró su calidad en algunos momentos del compromiso, su equipo ganó 1-4, mantuvieron el invicto, pero no pudo marcar.

El extremo colombiano inició como de costumbre, conectándose bien con sus compañeros, proyectándose bien por la banda izquierda, eludiendo rivales y tratando de ganar en velocidad, incluso sobre el final generó opciones de peligro.

ver también La fuerte entrada que recibió Luis Díaz y generó la furia del Bayern Múnich

Calificación de Luis Díaz en el triunfo de Bayern Múnich sobre Hoffenheim

‘Lucho’ jugó los 90′ minutos, demostrando que es uno de los jugadores de confianza del entrenador Vincent Kompany. Al final fue uno de los más bajos en calificación de su equipo, pero no quiere decir que haya hecho un mal partido, simplemente, no le entró el balón.

Publicidad

Publicidad

Luis Díaz terminó con una calificación de 6.9, estuvo solo por encima de su compañero, Jackson que tuvo 6.5. El extremo colombiano remató dos veces a portería, tuvo un par de pases clave que sus compañeros no concretaron.

La más clara la tuvo sobre el final cuando ya todo estaba resuelto. El colombiano quedó frente al arquero en un mano a mano que casi nunca falla, definió por encima intentando ‘bañarlo’, pero el balón se estrelló en el palo.

Publicidad