El apodo que el Bayern Múnich le colocó a la jugada de gol de Luis Díaz vs. Hamburgo

Bayern Múnich no tiene rival en la Bundesliga y Luis Díaz era el ingrediente que se necesitaba para seguir con un ataque fulminante y lleno de goles en Europa. El gigante alemán no tiene competencia en su Liga local, que parece va a dominar de principio a fin con Lucho como estrella, goleador y asistente. El técnico Vincent Kompany moldea la estrategia para ser imbatible en la Champions League y los hinchas enloquecen en las redes sociales.

Hubo competencia de selecciones nacionales en muchas partes del mundo y la para en la Bundesliga no le hizo daño al Bayern Múnich. El dominio bávaro sigue intacto y sus jugadores vuelven de sus equipos nacionales con inspiración y con la firme intención de mantener el nivel que se espera. Luis Díaz no es excepción y ya se reportó con gol en el baile contra el Hamburgo en el Allianz Arena. El mismo equipo le colocó un sobre nombre a la jugada.

El partido era por la tercera fecha de la Bundesliga y era muy probable que algo así pasara. Al término del primer tiempo, el local ya se imponía con autoridad y sincronizó a sus figuras en el ataque. Luis Díaz marcó el cuarto en apenas media hora de partido. Harry Kane colocó el 3-0 tres minutos antes y antes de los 10′, Serge Gnabry y Aleksandar Pavlović ya habían puesto el 2-0 parcial. Las redes sociales del Bayern enloquecieron con la jugada de Lucho.

La misma cuenta oficial del Bayern Múnich sigue valorando a Luis Díaz y no para de celebrar sus destellos de magia, goles y asistencias. En las redes sociales, pudieron colocarle un apodo bastante particular al remate de Lucho en el Allianz Arena, que fue el cuarto parcial ante el Hamburgo. Antes, en el juego ante el Augsburgo, nuevamente se hicieron presentes y lo llamaron ‘Goleador’.

El apodo que el Bayern le colocó a la jugada de gol de Luis Díaz

Cabe recordar que Lucho es otra parte clave de un motor que no se cansa de acelerar y marcar goles y complementa muy bien el eje de ataque con Michael Olise, Serge Gnabry y Harry Kane. De eso, el mismo Lucho se ha encargado de demostrarlo y ahora los encargados de las comunicaciones no paran de lanzar imágenes y frases con relación al volante guajiro.

En las redes sociales, apenas Luis Díaz colocó el tercero en la cuenta del Bayern, las redes sociales del club explotaron y describieron la jugada de Lucho, a tal punto de llamarla un ‘misil’ que se fue desviado.

“¡El Guajiro le pegó de lejos y su misil se desvía en un defensor rival para seguir aumentando la cuenta!”, dijo la cuenta oficial del Bayern Múnich.

En la próxima fecha de la Bundesliga, Bayern Múnich jugará contra Hoffenheim en condición de visitante. Antes, tendrá la difícil prueba en la Champions League contra el Chelsea en el Allianz Arena, por la primera fecha de la fase liga, con Luis Díaz de titular.