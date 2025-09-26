Es tendencia:
El guajiro está imparable: Otro gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Bundesliga

Está imparable Luis Díaz en la Bundesliga. Ya registra cuatro goles en cinco partidos en la Liga de Alemania. No perdonó al Werder Bremen.

El momento del remate de Luis Díaz para el 1-0 ante Werder Bremen.
Un nuevo gol de Luis Díaz en la Bundesliga de Alemania. Por la quinta fecha, Bayern Múnich fue local en el Allianz Arena ante Werder Bremen. El gigante bávaro se presentaba a este partido luego de golear al Hoffenheim (4-1) en el PreZero Arena y al Hamburgo de local (5-0). En medio, se presentó el juego ante el Chelsea, por la primera fecha de la fase liga de la Champions League.

En todos los partidos Luis Díaz ha tenido participación, influencia o presencia en el ataque. Ante Hamburgo marcó el tercer tanto en el 5-0 definitivo y con el Hoffenheim fue el escenario perfecto para lanzar una jugada ‘maradoniana’ que se robó las miradas del mundo y fue viral. Ahora, ante Werder Bremen, marcó el 1-0 parcial en su vuelta al Allianz Arena.

Sobre el minuto 22, se presentó una gran recuperación de pelota de Serge Gnabry cuando parecía ser contragolpe del Werder Bremen, pase a Michael Olise para el remate del central Jonathan Tah. Pero pasó lo impensado. En la trayectoria, el balón le pegó en la rodilla a Luis Díaz y se fue desviada hacia el arco, imposible para el arquero Karl Hein. 1-0 parcial e impresionante racha de Lucho en la Liga de Alemania.

