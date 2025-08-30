Luis Díaz vive un presente increíble y envidiable en el fútbol europeo. Su inicio con el Bayern Múnich ha sido todo un éxito, ya registra dos goles y dos asistencias en dos partidos jugados, sin embargo, este sábado erró la jugada más insólita en su carrera.

El delantero colombiano tuvo la primera opción de peligro apenas al minuto de juego. Nadie lo podía creer, incluso el mismo jugador colombiano no entendía lo que estaba pasando. Para muchos, será el blooper de la temporada en la Bundesliga.

El insólito gol que botó Luis Díaz con Bayern Múnich: el peor de su carrera

Apenas segundos de haber iniciado el partido, Luis Díaz recibió un pase desde el costado derecho, quedó solo frente al arco, con el portero vencido y los defensas lejos, solo tenía que empujarla, tenía tiempo y espacio, pero decidió mal y terminó errando.

En lugar de definir con borde interno, puso la parte externa del pie y el balón tomó otro rumbo. Sin embargo, ‘Lucho’ siguió dándola toda, se metió en el partido y aportó su buen fútbol, se conectó bien con sus compañeros y marcó gol.

Después de este partido, Luis Díaz viajará rumbo a Barranquilla para unirse a la concentración de la Selección Colombia pensando en la doble jornada de Eliminatorias. El guajiro será uno de los jugadores importante de Néstor Lorenzo para los partidos ante Bolivia y Venezuela, donde la ‘tricolor’ buscará seguir firme en su camino al Mundial 2026.

