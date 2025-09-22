El jugador que casi lesiona a Luis Díaz en Alemania apareció en público y esto hizo

Por unos largos y eternos segundos hubo un silencio que alcanzó a preocupar a los hinchas de la selección colombiana. Luis Díaz recibió un golpe tan duro en Alemania que un jugador de Hoffenheim casi lo lesiona en el partido contra Bayern Múnich. Este señor ya apareció en público con un firme mensaje.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva por Disney+!

¡Oh, oh! Los jugadores que juegan en la Bundesliga son conscientes que llegó uno de los mejores extremos del mundo, por ese motivo siempre tratan de darle a ‘Lucho’ Díaz la menor cantidad de espacio posible. Así hizo el lateral derecho Vladimir Coufal, a quien se le iba pasando la mano con el jugador colombiano.

Apenas transcurría el minuto 9 del primer tiempo en el partido Hoffenheim vs. Bayern Múnich cuando Díaz recibió un balón de espaldas. Bueno, al menos eso intentó porque Coufal no lo dejó al rasparle el tobillo izquierdo de tal forma que ‘Lucho’ no le dio la mano al entrenador Vicent Kompany para levantarse por el dolor que sentía.

Esto hizo el jugador que casi lesiona a Luis Díaz en Alemania

Vladimir Coufal y Luis Díaz en Bayern Múnich vs Hoffenheim. (Foto: Getty Images)

Lejos de mostrar arrepentimiento porque casi lesiona a Luis Díaz, Vladimir Coufal apareció en público por medio de su cuenta de Instagram y presumió el gol que le hizo a Bayern Múnich en la derrota por 1-4 en la cuarta fecha de la Bundesliga. La revancha de este duelo será en la fecha 21 que se jugará el fin de semana del 6 al 8 de febrero de 2026.

Historia de Coufal tras casi lesionar a Díaz. (Foto: Instagram / @cuf_5)

La promoción para ver todos los partidos de Luis Díaz con Bayern Múnich

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 8.990 para Disney+ Standart con avisos, 15.900 para Disney+ Standart y 19.900 para Disney+ Premium.

El próximo partido de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga

No habrá que esperar mucho para que Luis Díaz vuelva a tener la oportunidad de anotar en la Bundesliga, ya que Bayern Múnich jugará contra Werder Bremen el viernes 26 de septiembre a la 1:30 P.M. por la quinta fecha. ‘Lucho’ lleva tres anotaciones y dos asistencias en la liga de Alemania.

