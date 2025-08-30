El nuevo apodo que Bayern Múnich le colocó a Luis Díaz tras el gol al Augsburgo

Luis Díaz sigue letal con el Bayern Múnich y ratifica un excelente comienzo de temporada. Lucho continúa demostrando su enorme nivel en la ofensiva y ratifica que es clave su papel Michael Olise, Harry Kane y Serge Gnabry. Por la segunda fecha de la Bundesliga, el guajiro volvió al gol y colocó el 2-0 parcial ante el Augsburgo, en partido que se jugó en el WWK Arena. Importante victoria 3-2 del gigante bávaro en condición de visitante para no dejar dudas de su dominio de Alemania.

Antes de finalizar el primer tiempo, Luis Díaz tomó revancha tras un blooper previo y pudo marcar el segundo en la cuenta del equipo alemán. En el tiempo de adición, Lucho se acomodó muy bien en el área y sacó sus dotes como nueve de área, pasantía que ya realizó en Liverpool y donde dejó constancia que puede desempeñar esta función sin problemas.

El mago guajiro pudo leer muy bien la jugada y en vez de meterse entre los centrales, hizo un retroceso clave mientras el lateral tocaba la línea de fondo. El guajiro dio unos pasos atrás, se anticipó y se perfiló para recibir de gran manera el pase de Konrad Laimer, quien mandó la pelota a ras de piso.

Luis Díaz remató cruzado al segundo palo y así colocó el segundo del Bayern. Apenas comenzando el segundo tiempo, el turno fue para Michael Olise, quien puso el tercero. Augsburgo pudo descontar gracias al gol de Kristijan Jakić. Serge Gnabry anotó el 1-0 tras el blooper de Lucho. Mert Komür marcó el 3-2 final.

El apodo que Bayern le colocó a Luis Díaz tras el gol al Augsburgo

Como es habitual, las redes sociales del Bayern Múnich volvieron a enloquecer con el gol de Luis Díaz. Apenas Lucho marcó el 2-0, el CM del equipo en su ejercicio creativo lanzó un nuevo apodo para la figura de la Selección Colombia. Las palabras demuestras las grandes condiciones del volante en la zona ofensiva del gigante alemán.

Luis Díaz celebra el segundo gol ante el Augsburgo con Konrad Laimer y Serge Gnabry. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

“¡El guajiro goleador!”, dijo Bayern Múnich en las redes sociales. El mensaje está acompañado con emojis de la bandera de Colombia y corazones rojos y blancos y sale una foto con Luis Díaz ante Augsburgo. La publicación ya supera las 11 mil vistas en la red social X.

El sobre nombre es ideal para Luis Díaz, pues ha evolucionado cada vez más mientras avanzan las temporadas en Europa. Ya no solo es influyente en la zona de ataque y da asistencias, sino que también sabe atacar las defensas rivales y logra marcar goles. Ya suma cuatro goles en cuatro partidos jugados con el Bayern.

