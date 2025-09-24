“Eso lo distingue”: las llamativas palabras del DT del Bayern Múnich a Luis Díaz

Luis Díaz ha jugado exactamente cuatro partidos de la Bundesliga con el Bayern Múnich, suficientes para el reconocimiento del técnico Vincent Kompany. “Luis ya era una pieza clave en uno de los equipos más intensos de Europa, jugando para el Liverpool, y fue clave en ello”, dijo el DT, en su segundo año con el Bayern Múnich.

“Al llegar con nosotros, nos ha aportado su personalidad y energía en el campo. Ha tenido muchas oportunidades desde que llegó y ha generado muchas oportunidades para sus compañeros. Encaja a la perfección con lo que intentamos contar como historia en el campo”, agregó.

ver también La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz ante Hoffenheim que le da la vuelta al mundo

Díaz ha anotado tres goles y suma dos asistencias en estos cuatro primeros juegos de Bundesliga con “Los Bávaros”. Según datos de Sofascore, el colombiano ha hecho, en promedio, 3.8 tiros por partido y 1.8 han sido a portería. Por el momento, anota un gol cada 115 minutos.

Publicidad

Publicidad

Los elogios de Vicent Kompany a Luis Díaz por su rendimiento

“Somos un equipo con jugadores con mucho talento que no temen trabajar duro, sacrificarse si es necesario. Sudar la gota gorda cualquier día de la semana. Se puede decir que es fácil ganar partidos con buenos jugadores, pero ver lo que estos chicos entregan cada día y hacerlo con constancia no es fácil”, agregó Kompany. Y dijo: “Eso es lo que los distingue de muchos otros jugadores. Luis es una pieza clave en eso”.

Tras golear 4-1 al Hoffenheim (con triplete de Harry Kane, con los que suma siete tantos en las cuatro primeras jornadas del torneo), el Bayern Múnich se mantiene en lo más alto de la Bundesliga.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich en la Bundesliga?

Este viernes recibe al Werder Bremen para iniciar la quinta jornada. Incluidas todas las competencias, el Múnich llega a este partido con 10 victorias en fila, mientras el Bremen ha perdido siete de los nueve más recientes. “Los Bávaros” han ganado dos de los últimos tres en casa ante el Werder Bremen, que se impuso 1-0 en su visita al Allianz Arena en enero de 2024.

Publicidad

Publicidad

*Con información de la Bundesliga