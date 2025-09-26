Luis Díaz volvió a ser protagonista en la Bundesliga en juego válido por la quinta fecha del torneo alemán. Bayern Múnich fue local en el Allianz Arena ante el Werder Bremen logrando un triunfo importante de 4-0 alcanzando puntaje perfecto y liderato absoluto.

En todos los partidos Luis Díaz ha participado en los goles del equipo ‘bavaro’. Ya sea con goles o asistencias, en este partido logró un gol y aportó espectacular asistencia para que su compañero Harry Kane anotara el 3-0 parcial.

Espectacular asistencia de Luis Díaz para un golazo de Harry Kane

Luis Díaz, sobre el minuto 64′, desbordó por la banda izquierda, ganó en velocidad y sobre el borde del área hizo su particular enganche hacia adentro, esta vez no definió, sino que prefirió darle el pase a Harry Kane. El delantero inglés definió de gran manera.

Ahora, con Bayern Múnich en el primer puesto con 15 puntos de 15 disputados, Luis Díaz se prepara para el próximo juego de Champions League ante el Pafos en condición de visitante. En la Bundesliga su próximo partido será ante el Eintracht Frankfurt.