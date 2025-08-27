Esto dijo el DT de Bayern Múnich luego de las cuatro oportunidades de gol que falló Luis Díaz

No fue el mejor día para Luis Díaz. El jugador colombiano debutó con Bayern Múnich en la Copa de Alemania y tuvo cuatro oportunidades claras de anotar contra Wehen Wiesbaden, de la tercera división, pero no se le dio el gol. Acto seguido, llegaron unas palabras del entrenador del equipo alemán, Vincent Kompany.

¿Le apuntó a ‘Lucho’ Díaz? El reloj del partido por la primera ronda de la Copa de Alemania marcaba apenas 11 segundos cuando Harry Kane asistió al extremo y tras un remate de pierna izquierda el balón se estrelló en el pecho del arquero Florian Stritzel. ¡Ojo con este nombre!

Ya con el marcador 1-0 a favor de Bayern Múnich, Díaz volvió a recibir el balón dentro del área y Stritzel le volvió a sacar el remate que tenía dirección de gol. ¿La tercera era la vencida? No… Con el marcador 2-0, ‘Lucho’ entró de nuevo al área rival y cuando iba a cruzar el remate apareció el arquero de Wehen Wiesbaden para quitarle, una vez más, el gritó de gol.

Y eso no sería todo. Antes de que el partido se pusiera 2-2, Luis Díaz tuvo desde el punto penal un balón en movimiento para sentenciar el encuentro con un 3-0. Sin embargo, el disparo salió desviado y terminó en una de las tribunas del estadio BRITA-Arena. De no ser porque Harry Kane anotó el 3-2 final para Bayern Múnich al cuarto minuto de adición, ‘Lucho’ hubiera sido el villano de la historia.

Las palabras del DT de Bayern tras las 4 oportunidades de gol que falló Luis Díaz

Kompany y una jugada de Luis Díaz en la Copa de Alemania. (Foto: Getty Images)

“Fue un partido de copa, se notaba todo. En cuanto al contenido, no estuvo mal. Felicitaciones al Wehen Wiesbaden, lucharon incansablemente; el club puede estar orgulloso. Al final, siempre tuve la sensación de que alguna de nuestras oportunidades entraría. Lo que hizo su portero hoy (27 de agosto) fue extraordinario. Luego aprovecharon las oportunidades. Una ventaja de 2-0 nunca es suficiente; siempre hay que intentar ir a por el tercer gol, pero mantuvimos la calma y seguimos creando muchas ocasiones. No fue una actuación perfecta, pero pasamos, y eso es importante”, dijo Vincent Kompany, DT de Bayern Múnich, luego de las cuatro oportunidades que falló ‘Lucho’ Díaz en la Copa de Alemania.

La calificación de Luis Díaz en el debut en la Copa de Alemania con Bayern Múnich

No le fue tan bien… Con siete disparos, cuatro a puerta y tres desviados, cuatro ocasiones de gol falladas, seis duelos ganados de ocho y tres regates completados en el mismo número de intentos, Luis Díaz recibió una calificación de 6.6 puntos, según el portal ‘SofaScore’, por lo hecho en los 95 minutos que jugó en la victoria de Bayern Múnich 3-2 contra Wehen Wiesbaden en la primera ronda de la Copa de Alemania.

