Harry Kane le apuntó a Luis Díaz: Las palabras para ‘Lucho’ por poner a sufrir a Bayern Múnich

Llegó un nuevo debut para Luis Díaz con Bayern Múnich y, en esta ocasión, no le fue tan bien como le había ido en la Supercopa de Alemania y en la Bundesliga con un gol en cada competición. ‘Lucho’ falló cuatro oportunidades claras de gol en la primera ronda de la Copa de Alemania y Harry Kane habló al respecto.

El rival de Bayern Múnich era Wehen Wiesbaden, de la tercera división de Alemania, pero lejos estuvo de ser ‘papita pal loro’. Tan solo 11 segundos de juego pasaron y el primer duelo entre Luis Díaz y el arquero Florian Stritzel lo terminó ganando el portero alemán. Esa sería la tendencia.

Ya con el partido 2-0 a favor de Bayern Múnich, ‘Lucho’ Díaz tuvo otras tres oportunidades para liquidar el partido. En dos, Stritzel desvió los remates y en la tercera chance el extremo colombiano envió un balón a la tribuna cuando le había quedado en soledad desde el punto penal.

Las palabras de Harry Kane que le apuntaron a Díaz por la sufrida victoria de Bayern

Kane anotó 2 goles y Díaz no pudo marcar en la Copa de Alemania. (Foto: Getty Images)

Siendo el jugador que más opciones claras de gol falló para poner a sufrir a Bayern Múnich en la victoria 3-2 contra Wehen Wiesbaden en la primera ronda de la Copa de Alemania, fue inevitable no pensar que las siguientes palabras de Harry Kane le apuntaron a Luis Díaz: “Fue un partido loco, como suele ocurrir en la copa. Teníamos el control total; en la primera parte, deberíamos haber ido dos o tres goles por delante. Tuvimos algunas grandes ocasiones en la segunda parte para decidir el partido. Ellos aguantaron y sabían que podían revertir la situación con un gol. Luego tuvimos que demostrar carácter y mantener la calma en los últimos 15 minutos. Por suerte, al final conseguimos el gol. Sabemos que todavía tenemos mucho que mejorar. Hicimos nuestro trabajo, que era lo más importante, y ahora miramos hacia adelante”.

¿Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de anotar un gol para el título de la Supercopa de Alemania y debutar en la Bundesliga con otra anotación y dos asistencias, ‘Lucho’ Díaz le da vuelta a la página a la mala actuación que tuvo en la Copa de Alemania y ya piensa en el partido contra FC Augsburgo del sábado 30 de agosto a las 11:30 A.M. por la segunda fecha de la Liga de Alemania.

