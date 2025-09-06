Jugador de Liverpool confesó que Bayern Múnich prefirió a Luis Díaz por encima de él

El fichaje de Luis Díaz sigue dando de qué hablar. Ahora, un jugador de Liverpool hizo llamativa confesión durante una reciente entrevista con ESPN, pues confesó que estuvo a un paso de ser fichado por el Bayern Múnich. Sin embargo, el equipo alemán prefirió a Luis Díaz.

El jugador no explicó las razones, pero claramente el cuadro alemán se decidió por el jugador de la Selección Colombia por actualidad, incluso, por lo hecho en el Liverpool cuando estuvieron jugando juntos y compartieron el frente de ataque en varios partidos.

“El Bayern intentó ficharme, hubo conversaciones… pero al final se decidieron por Luis Díaz”, detalló Gakpo en la entrevista. Esta confesión generó todo tipo de comentarios por la preferencia del Bayern con el colombiano. Ambos jugadores son ahora piezas fundamentales en el ataque de sus respectivos equipos.

La revelación de Gakpo llamó la atención por cómo se mueve todo en el mercado de fichajes. La decisión del Bayern Múnich de optar por Díaz en lugar de Gakpo se dio en un momento crucial. El neerlandés, por su parte, siguió su carrera en un equipo donde poco a poco tomó protagonismo.

Finalmente, el destino juntó a ambos jugadores en el Liverpool, pero asimismo se encargó de separarlos. La situación es una curiosa anécdota que demuestra la rapidez con la que cambian los planes en el fútbol profesional. Ahora, Gakpo y Díaz serían rivales en Europa de llegarse a enfrentar en Champions.

