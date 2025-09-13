La emergencia médica que se presentó en el Allianz Arena vs. Hamburgo que preocupó a Luis Díaz

Bayern Múnich demuestra su grandeza, que no tiene rival en la Bundesliga y que Luis Díaz era el ingrediente que se necesitaba para seguir con un ataque fulminante y lleno de goles en Europa. El gigante alemán no cede ni un milímetro en la competencia en su Liga local y moldea la estrategia para ser imbatible en la Champions League. Su nueva víctima fue el Hamburgo, en un partido que tuvo una emergencia médica que preocupó a todo el Allianz Arena.

Luego de la competencia de selecciones nacionales en muchas partes del mundo y la para en la Bundesliga, el dominio bávaro sigue intacto y sus jugadores volvieron de sus países con la firme intención de mantener el altísimo nivel en el Bayern Múnich. Luis Díaz no fue la excepción y se reportó con gol en el baile contra el Hamburgo en el Allianz Arena. En los minutos finales se presentó la novedad en las tribunas del Allianz Arena que silenció las arengas por unos minutos.

Según Bild, uno de los medios más importantes de Alemania, sobre el minuto 65 se presentó una emergencia médica en las gradas del Allianz Arena que de repente colocó en silencio el estadio. Todo sucedió, más exactamente, en la tribuna sur del máximo escenario. Ambas aficiones decidieron paralizar los cantos mientras se atendía la novedad de salud.

“Por si se preguntan por qué se ha vuelto mucho más tranquilo: parece que hay un servicio médico de urgencias en la grada sur. Por lo tanto, es comprensible que se haya interrumpido el apoyo por respeto” Wolf-Christoph Fuss, periodista de Sky.

Las imágenes de televisión oficiales mostraron a varios guardias formando un círculo detrás de la portería del Bayern Múnich, para atender de mejor manera la emergencia médica de la persona. Apenas se marcó el 5-0 a través de Harry Kane en el 62′, la música del gol se detuvo. El locutor del estadio, Stephan Lehmann, informó a los espectadores que se han producido dos incidentes médicos y agradeció a la afición por la comprensión. En el minuto 66, los espectadores aplaudieron y luego volvieron a los cantos.

El gol de Luis Díaz y su festín tras clasificar al Mundial 2026

El partido correspondía a la tercera fecha de la Bundesliga y era muy probable que hubiera otra goleada. Al término del primer tiempo, el local dominó todas las opciones y sincronizó a sus figuras en el ataque. Luis Díaz marcó el cuarto en apenas media hora de partido.

Harry Kane colocó el 3-0 tres minutos antes y antes de los 10′, Serge Gnabry y Aleksandar Pavlović ya habían puesto el 2-0 parcial. El delantero inglés puso el 5-0 definitivo antes de la emergencia médica del segundo tiempo.