Luis Díaz fue titular en el partido contra el Hoffenheim y tuvo un arranque destacando siendo protagonista en los primeros minutos. El jugador colombiano demostró su calidad sobre los 10′ a tal punto que recibió fuerte entrada de un rival que generó la furia del equipo ‘bávaro’.

El extremo colombiano inició como de costumbre, conectándose bien con sus compañeros, proyectándose bien por la banda izquierda, eludiendo rivales y tratando de ganar en velocidad.

ver también Qué canal pasa el partido de Luis Díaz Hoffenheim vs. Bayern Múnich

La fuerte entrada que recibió Luis Díaz y generó la furia del Bayern Múnich

Luis Díaz empezó un duelo personal con el lateral derecho del Hoffenheim, Vlad Coufal. En el primer choque que tuvieron, el jugador rival tuvo fuerte entrada contra Luis Díaz pegándole abajo en el tobillo. Los jugadores del Bayern y el mismo ‘Lucho’ le reclamaron airadamente, el árbitro sacó amarilla.

Publicidad

Publicidad

Dos minutos después, el lateral derecho le ganó al espacio al colombiano, pero ‘Lucho’ logró alcanzarlo y con los brazos le hizo falta. El árbitro compensó ante el reclamo de los jugadores locales y amonestó con tarjeta amarilla a ‘Lucho’. La decisión del juez no le gustó.

El partido entre Hoffenheim y Bayern Múnich se tornó de ida y vuelta, por lo que Luis Díaz tuvo que tener sacrificio. Incluso, para el minuto 24′ hubo una pausa para que los equipos se refrescaran.

Tweet placeholder

Publicidad