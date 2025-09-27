La injusticia que la Bundesliga está haciendo con Luis Díaz y que pocos ven en Colombia

Nuevo gol de Luis Díaz en la Bundesliga de Alemania y fiesta en Colombia. Por la quinta fecha del torneo alemán, Bayern Múnich fue local en el Allianz Arena ante el Werder Bremen y Lucho no perdonó. Un curioso remate de su autoría comenzó la debacle del visitante en el templo del fútbol bávaro.

Bayern Múnich se presentó a este partido luego de golear al Hoffenheim (4-1) en el PreZero Arena y al Hamburgo en el Allianz Arena (5-0). En medio, se presentó el juego ante el Chelsea, por la primera fecha de la fase liga de la Champions League. Hay un factor común en esta seguidilla de partidos y es la titularidad de Luis Díaz con Harry Kane. Y no solo eso, sino la influencia de ataque del guajiro, para mantener las altas calificaciones.

En todos los partidos Luis Díaz ha tenido participación o presencia en la zona de ataque. Ante el Hamburgo marcó el tercer tanto en el 5-0 definitivo y con el Hoffenheim fue el escenario perfecto para lanzar una jugada ‘maradoniana’ que se robó las miradas del mundo y fue viral. Ahora, ante Werder Bremen, marcó el 1-0 parcial en su vuelta al Allianz Arena.

Pero en medio de este buen momento de Luis Díaz, salió a la luz una injusticia que la Bundesliga está haciendo con Lucho, luego del gol que marcó ante el Werder Bremen. La organización del fútbol alemán le quitó la anotación al volante colombiano y se la dio al defensa central Jonathan Tah. La pregunta es, ¿Por qué a Tah le dieron el gol y se lo borraron a Lucho?

La injusticia que la Bundesliga cometió con Luis Díaz

Sobre el minuto 22, se presentó una gran recuperación de Serge Gnabry cuando parecía ser contragolpe del Werder Bremen, pase a Michael Olise para el remate del central Jonathan Tah. Pero pasó lo impensado. En la trayectoria, el balón le pegó en la rodilla a Luis Díaz y se fue desviada hacia el arco, imposible para el arquero Karl Hein. Fue el 1-0 parcial.

Según las imágenes de cómo ocurrió la jugada, Tah alcanzó a rozar la pelota con su botín en el intento por hacer un ‘taco’. En ese desvío, el balón tocó la rodilla de Luis Díaz y siguió rumbo al arco. Es más, con el toque de Lucho, toma más trayectoria hacia la portería. La interferencia final del guajiro no fue tenida en cuenta y la Bundesliga le otorgó la anotación al defensa alemán.

El analista arbitral José Borda concuerda con esa interpretación: “Tah hace el taco, el balón sigue y es la rodilla de Lucho la que le cambia de trayectoria y lo mete a la portería, tendrán que corregir porque el gol se dio por injerencia directa del colombiano”.

Pantallazo web oficial de la Bundesliga.

