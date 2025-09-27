Luis Díaz llegó a revolucionar la Bundesliga. ¡De eso no hay dudas! Considerado uno de los mejores extremos del fútbol en la actualidad, se dio el lujo de hacer una jugada con Bayern Múnich que recordó los mejores tiempos de nadie más y nadie menos que Cristiano Ronaldo.

El jugador colombiano venía de dos partidos en los que no había tenido participaciones de gol (asistencias o anotaciones) a pesar de que Bayern Múnich había logrado contundentes victorias contra Chelsea y Hoffenheim por 3-1 y 1-4, respectivamente. ‘Lucho’ Díaz tenían que sacarse la espinita…

¡Y de qué forma lo hizo! Díaz empezó reportándose con un gol al minuto 22 que la Bundesliga después terminó quitándole porque rozó la pelota de manera involuntaria. Luego, el extremo se reportó con una asistencia a Harry Kane y… ¿Faltaba algo más? ¡Claro que sí!

Cuando Cristiano Ronaldo comenzaba a mostrarse en el mundo del fútbol, lo hacía como extremo en el costado izquierdo, en la posición que hoy en día juega Luis Díaz. CR7 tomaba el balón y cuando intentaban acorralarlo siempre tenía un recurso que el jugador colombiano retrató a la perfección.

Video: La jugada de Luis Díaz a lo Cristiano Ronaldo que le da la vuelta al mundo

Luis Díaz en la victoria de Bayern vs. Werder Bremen. (Foto: Getty Images)

Cuando parecía que Díaz iba a perder el balón porque dos jugadores de Werder Bremen lo acorralaron en el costado derecho apareció un túnel mágico. Luego, llegó otro rival más, y ‘Lucho’ resolvió con un taco para salir en velocidad y recordar la mejor época de Cristiano Ronaldo. ¡Video!

El elogio de un jugador de Bayern Múnich a Luis Díaz que nadie esperaba

“Es un apasionado del fútbol. Nunca se siente cansado. Siempre quiere el balón y siempre quiere jugar al ataque. Casi nunca pierde el balón. Lo está haciendo muy, muy bien”, fue el elogio de Joshua Kimmich a Luis Díaz que nadie esperaba.

