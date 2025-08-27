Bayern Múnich se midió al Wehen Wiesbaden por la primera ronda de la Copa de Alemania, en lo que fue un compromiso muy emotivo y que no le fue fácil al cuadro ‘rojo’, debido a que lo iba ganando 2-0, se lo empataron y terminó ganándolo en el último minuto para el 2-3 que le dio el paso a la siguiente fase.

Luis Díaz fue titular en el Bayern y fue uno de los jugadores que más se destacó a lo largo del compromiso, generando muchas ocasiones de gol, siendo incisivo y desequilibrante, ganando en el uno contra uno, pero lastimosamente, el gol no quiso acompañar al guajiro en esta oportunidad, a pesar de generar varias ocasiones.

Fueron varias las jugadas en las que se destacó Lucho, una de ellas estuvo muy cerca de ser gol, cuando la pelota le llegó por la banda izquierda, quedó solo frente al arco y al momento de la definición, el balón pasó cerca del palo y lastimosamente para el colombiano, no ingresó al fondo de la red, en lo que es una acción que le está dando la vuelta al mundo en las redes sociales.

Además de dicha acción, Díaz intentó en varias ocasiones y hasta en una oportunidad lanzó una chilena, pero a pesar de ser uno de los jugadores más destacados del Bayern, no logró marcar y fue Harry Kane la gran figura con dos goles, uno de ellos en el último minuto, aunque el inglés falló también un penal.

Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Wehen Wiesbaden. Foto: Alex Grimm/Getty Images.

El próximo partido de Luis Díaz

Ahora el Bayern Múnich se medirá al Augsburgo por la segunda fecha de la Bundesliga de Alemania, duelo en el que seguramente Luis Díaz será titular y que será previo al viaje a Barranquilla, para iniciar su concentración con la Selección Colombia para los duelos por la Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela.

