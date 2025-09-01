La noticia de 80 millones de euros que Bayern le dio a Luis Díaz antes de clasificar con Colombia al Mundial

Bayern Múnich no se conforma con el inicio de Luis Díaz que lo tiene con tres goles en los primero cuatro partidos y decidió darle una noticia al jugador colombiano de €80 millones de euros antes de clasificar con la Selección Colombia al Mundial 2026.

El inicio de ‘Lucho’ Díaz fue por todo lo alto con un gol para que Bayern Múnich le ganara 2-1 a Stuttgart la Supercopa de Alemania. Luego, llegó otra anotación en el debut en la Bundesliga para empezar con pie derecho y hacer valer los €70 millones (más €5 de bonificaciones) que el equipo alemán pagó por él.

Luego de una pequeña mala racha en la que falló cinco oportunidades de gol claras entre la primera ronda de la Copa de Alemania y la segunda fecha de la Bundesliga, Díaz se recuperó más rápido de lo pensado, y se volvió a reportar con una anotación en la victoria de Bayern Múnich 2-3 contra FC Ausburgo.

A pesar del buen inicio goleador de Luis Díaz, Bayern Múnich es consciente que su ataque debe tener más profundidad y recambio. Por ese motivo, no dudaron y le dieron una noticia a ‘Lucho’ de €80 millones de euros antes de que se asegure la clasificación de la selección colombiana al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La ‘Tricolor’ solo necesita una victoria contra Bolivia el jueves 4 de septiembre a las 6:30 P.M. para no depender de otros resultados y clasificar a la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Luis Díaz y una noticia de 80 millones de euros que le dio Bayern Múnich

Luis Díaz lleva un título con Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

El periodista Fabrizio Romano publicó que Bayern Múnich y Chelsea llegaron a un acuerdo para el préstamo con cargo (€16.5 millones) de Nico Jackson. Dicho esto, ‘Lucho’ Díaz recibió la noticia que tendrá un nuevo compañero que podría ser comprado por 80 millones de euros, ya que el equipo alemán tiene una opción de compra obligatoria por este valor si cumple una alta cantidad de partidos.

¿Quién hizo más goles en la Premier League pasada, Nico Jackson o Luis Díaz?

Ambos vienen de la Premier League… ¿A quién le fue mejor? Mientras que Nicolas Jackson marcó 10 goles siendo delantero centro en la temporada pasada de la liga de Inglaterra, Luis Díaz se reportó con 13 anotaciones con Liverpool FC en la Premier League 2024-25.