La respuesta perfecta de Luis Díaz a la liga de Alemania por quitarle el gol contra Werder Bremen

En la contundente victoria de Bayern Múnich contra Werder Bremen hubo una gran polémica que tuvo a Luis Díaz como principal involucrado. Todo se dio en el primer gol del partido que, aparentemente y a la vista de todos los mortales, lo había anotado el jugador colombiano. La Bundesliga no lo decidió así.

¡A los hechos! Michael Olise tiró un centro por costado derecho y casi siempre que eso sucede en Bayern Múnich la historia termina con un final feliz. El defensor central Jonathan Tah desvió el balón con un taco, pero apareció un leve toque en la rodilla izquierda de ‘Lucho’ Díaz que terminó enviando la pelota al fondo del arco del Werder Bremen.

“El estadio está diciendo Díaz”, dijo el narrador Osvaldo Ruiz Madachi, de ESPN, para confirmar que el primer gol de la victoria de Bayern Múnich fue del extremo colombiano. Hasta ahí todo normal, pero la gran sorpresa llegó por parte de la Bundesliga tras la victoria 4-0 contra Werder Bremen.

BOLAVIP consultó la página oficial de la liga de Alemania y… ¡Oh, sorpresa! Apareció la injustica que le quitaron el gol a Luis Díaz. Las horas empezaron a pasar y tras darse a conocer esta noticia, apareció el primer mensaje de ‘Lucho‘.

El primer mensaje de Díaz luego de que la Bundesliga le quitara un gol

El gol de Luis Díaz contra Werder Bremen. (Foto: Getty Images)

Lejos de enojarse o responderle de mala manera a la Bundesliga porque le quitó el gol que anotó en la victoria contra Werder Bremen, Díaz apareció con la respuesta perfecta resaltando el triunfo del equipo por encima de lo que sucedió con su anotación. “Otro paso, otra victoria”, publicó el extremo de la selección colombiana en X junto a cuatro fotos del partido por la quinta fecha de la liga de Alemania.

Mensaje de Luis Díaz tras el gol que le quitaron. (Foto: X / @LuisFDiaz19)

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de un arranque perfecto de cinco victorias en el mismo número de encuentros con una diferencia de 19 goles a favor, Bayern Múnich y Luis Díaz ahora se centran en el partido contra Pafos, de Chipre, por la segunda fecha de la fase de la liga de la Champions League.

