Bayern Múnich goleó este fin de semana 4-1 al Hoffenheim en la Bundesliga, en un partido en el que el colombiano Luis Díaz fue titular. El extremo, que venía siendo protagonista en compromisos anteriores, no logró brillar esta vez y despertó varias críticas de la prensa local.

‘Lucho’ intentó en varias oportunidades generar peligro en el área rival, incluso tuvo remates claros para abrir el marcador, pero no logró concretar como lo venía haciendo. A pesar de su esfuerzo, su rendimiento no fue destacada pese a que su equipo goleó.

ver también La fuerte entrada que recibió Luis Díaz y generó la furia del Bayern Múnich

Las críticas que recibió Luis Díaz tras la goleada de Bayern Múnich sobre Hoffenheim

El portal alemán Focus Online le dio con todo al colombiano. Según el medio, Díaz “estuvo fuera de la contienda un buen rato. Luego tuvo una buena oportunidad a corta distancia al comienzo de la segunda mitad, pero disparó por encima del larguero. En el tiempo añadido, Baumann atajó el disparo de Díaz. En general, una actuación poco convincente de Díaz”.

Publicidad

Publicidad

Además, fue altamente criticado por una tarjeta amarilla que recibió muy temprano por una falta táctica. Pese a tener un inicio complicado, siempre tuvo la frente en alto para reponerse y buscar el gol o conectarse bien con sus compañeros en el frente de ataque.

En la crítica resaltaron que Díaz desperdició varias ocasiones claras. En el minuto 55 erró una de las más claras al enviar su el balón por encima del palo y, en el tiempo de reposición, intentó definir con un toque sutil que terminó estrellándose en el travesaño.

Publicidad

Publicidad

El colombiano, que había mostrado un nivel alto en anteriores partidos con el Bayern, tuvo su primer partido discreto y no se salvó de la crítica en un equipo que exigen todos los compromisos que se disputan. Por ahora, el equipo de Kompany se mantiene invicto en lo más alto de la tabla de posiciones.