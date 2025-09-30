Luis Díaz pasa por un gran momento en Alemania, donde poco a poco se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes en el ataque del Bayern Múnich. El colombiano no solo ha brillado dentro del terreno de juego con goles y asistencias, sino que también se ha adaptado con fuera de la cancha en un país complicado para los latinos.

En medio de este proceso de adaptación, ‘lucho’ reveló que ha encontrado a dos compañeros que han sido fundamentales para su adaptación. La barrera del idioma no ha sido un impedimento y esto gracias a la ayuda de algunos futbolistas, quienes lo han hecho sentir como en casa en un vestuario lleno de figuras.

ver también ¿Qué canal pasa el partido de Bayern Múnich de Luis Díaz ante Pafos por Champions League?

Luis Díaz confiesa cuáles son sus dos mejores amigos en Bayern Múnich

“No muchos en nuestro equipo hablan español, pero Serge Gnabry y Joshua Kimmich pueden y me han ayudado mucho. Todos me están ayudando. El camerino es unido, agradablemente tranquilo y con los pies en la tierra”, confesó el colombiano en BILD.

Publicidad

Publicidad

“Es muy familiar. Eso, y la confianza que me dio el entrenador de inmediato, fue muy importante para mi gran comienzo aquí en Múnich”, agregó Luis Díaz con gran satisfacción.

Luis Díaz también destacó el ambiente que se vive en el club, donde el trabajo colectivo y la disciplina se combinan con un trato cercano entre los jugadores. Esa mezcla, según él, ha sido determinante para que se sienta respaldado desde su llegada a la Bundesliga.

AUGSBURG, GERMANY – AGOSTO 30: Luis Diaz de Bayern Munich – Alexander Hassenstein/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El atacante de la Selección Colombia espera seguir fortaleciendo sus vínculos en el camerino y manteniendo su gran nivel deportivo. Su objetivo inmediato es consolidar la titularidad y aportar al Bayern en la lucha por los títulos de la temporada, al tiempo que continúa siendo uno de los referentes del fútbol colombiano en el exterior.