Luis Díaz en el once ideal de la Bundesliga: inició con pie derecho

Luis Díaz tuvo un debut soñado con el Bayern Múnich en la Bundesliga. El extremo colombiano marcó un gol y participó en otros dos.

Por Michell Figueroa

Luis Díaz anotó un gol, y participó en otros dos, durante su debut con el Bayern Múnich en la Bundesliga.
© Getty ImagesLuis Díaz anotó un gol, y participó en otros dos, durante su debut con el Bayern Múnich en la Bundesliga.

Luis Díaz, el talentoso extremo colombiano, empezó su camino en la Bundesliga con el pie derecho. Su brillante aporte en el Bayern Múnich lo llevó a ser elegido como uno de los jugadores que conforman el once ideal de una de las mejores ligas de Europa.

Después de una destacada actuación en su primer partido oficial con el Bayern Múnich, el guajiro fue incluido en el equipo ideal de la jornada.

Exfutbolista de Millonarios aseguró que Santa Fe fue campeón con “trampas”

Además de ubicarlo en este prestigioso listado, WhoScored le dio una puntuación casi perfecta a Luis Díaz. La calificación de 9,46 que destaca su increíble rendimiento con el nuevo equipo, solo fue superada por Harry Kane, que obtuvo 10 puntos.

Este es el once ideal de la Bundesliga. (Foto: @WhoScored / X)

Luis Díaz brilla con el Bayern Múnich en la Bundesliga

El jugador de la Selección Colombia tuvo un debut soñado en el campeonato alemán, participando en tres de los seis goles de su equipo en la goleada 6-0 sobre el Leipzig.

Díaz contribuyó con un gol y dos pases de gol, demostrando su influencia inmediata en el esquema ofensivo del gigante bávaro.

La destacada presentación del colombiano no solo lo posicionó como una de las figuras de su equipo, sino que también le aseguró un lugar en la formación ideal del fin de semana.

michell figueroa
Michell Figueroa
