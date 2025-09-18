Luis Díaz volvió a llamar la atención hablando sobre el mercado de fichajes, esta vez por sus propias palabras. El colombiano, que vive su primera temporada en el Bayern Múnich, fue consultado por Movistar sobre los rumores que lo vinculaban con el Barcelona y no dudó en dar su versión.

El extremo colombiano reconoció que hubo contactos con el conjunto español, aunque dejó claro que su presente está en Alemania. “ha habido conversaciones con el Barcelona, es cierto… lo cual es normal en el mercado de fichajes“, confirmando las especulaciones que se habían presentado.

ver también Comienza la Champions League y puedes seguirla aprovechando esta promo

Luis Díaz habló sobre las negociaciones con Barcelona estando en el Bayern Múnich

Sin embargo, Luis Díaz aseguró que está feliz con la decisión tomada. “Estoy muy contento de estar en el Bayern, es un gran club. He tomado una decisión objetiva sobre mi futuro”, dejando a un lado cualquier incertidumbre respecto a su continuidad en la Bundesliga.

Publicidad

Publicidad

La declaración del colombiano llega en un momento clave para acabar con cualquier rumor que seguía creciendo en España y Alemania. Sin embargo, con la declaración de Díaz, el equipo culé parece haber descartado cualquier posibilidad de fichar ‘Lucho’.

En el Bayern, Luis Díaz ha demostrado sus condiciones. En la Bundesliga ha marcado en todos los partidos que ha jugado, ha aportado asistencias y buen juego. Además, su papel será fundamental en la temporada de Champions League. Por ahora, la novela queda cerrada. Luis Díaz seguirá defendiendo la camiseta del Bayern, mientras Barcelona buscar otras opciones.

Publicidad