BUNDESLIGA

Luis Díaz no falló y marcó un golazo en la victoria del Bayern ante Augsburgo

Golazo de Luis Díaz para ratificar su excelente nivel deportivo con el Bayern Múnich. La anotación de Lucho inició el festín del Augsburgo.

Por William Perilla Gamboa

El remate de Luis Díaz antes de finalizar el primer tiempo ante el Augsburgo.

Luis Díaz no falló y sigue letal con el Bayern Múnich. Continúa demostrando su enorme nivel en la ofensiva y ratifica que es clave su papel en el eje ofensivo. Por la segunda fecha de la Bundesliga, Lucho volvió a la cita con el gol y colocó el 2-0 parcial ante el Augsburgo, en partido que se juega en el WWK Arena. Importante victoria del gigante bávaro en condición de visitante para no dejar dudas de su dominio de Alemania en este comienzo de temporada.

Antes de finalizar el primer tiempo, Luis Díaz tomó revancha tras un blooper previo y pudo marcar el segundo en la cuenta del equipo alemán. En el tiempo de adición, Lucho se acomodó muy bien en el área y sacó sus dotes como nueve de área, pasantía que realizó en el Liverpool y donde dejó constancia que puede desempeñar esta función sin problemas.

El volante colombiano pudo leer muy bien la jugada y en vez de meterse entre los centrales, hizo un retroceso mientras el lateral tocaba la línea de fondo. El guajiro dio unos pasos atrás, se anticipó y se perfiló para recibir de gran manera el pase de Konrad Laimer, quien mandó la pelota a ras de piso.

En ese momento, Luis Díaz remató cruzado al segundo palo y así colocó el segundo del Bayern Múnich. Apenas comenzando el segundo tiempo, el turno fue para Michael Olise, quien puso el tercero ante Augsburgo, que pudo descontar gracias al gol de Kristijan Jakić. Serge Gnabry anotó el 1-0 tras el blooper de Lucho.

El blooper de Luis Díaz antes del gol ante Augsburgo

Eso sí, el partido comenzó con un blooper de Lucho en los primeros minutos, tuvo la pelota picando y para sorpresa del mundo, hizo lo más difícil y erró. Luego, Serge Gnabry abrió el marcador y anticipaba la victoria del Bayern en condición de visitante.

Luis Díaz recibió un pase desde el costado derecho apenas al minuto de comenzar el partido, Lucho quedó solo frente al arco, con el portero vencido y los defensas lejos, solo tenía que empujarla, tenía tiempo y espacio, pero decidió mal y terminó errando. Al final tuvo su revancha.

william perilla gamboa
William Perilla Gamboa
