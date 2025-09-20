Es tendencia:
BUNDESLIGA

Luis Díaz y la increíble jugada que no terminó en gol: pegó en el travesaño

El colombiano pudo marcar un golazo sobre el final del partido, pero el travesaño se encargó de decirle que no.

Por Jhobirson Molina

Luis Díaz fue titular en el partido contra el Hoffenheim en el que su equipo ganó 1-4, mantuvieron el invicto, pero lamentablemente no pudo marcar pese a intentarlo en varias ocasiones.

El extremo colombiano inició como de costumbre, conectándose bien con sus compañeros, proyectándose bien por la banda izquierda, eludiendo rivales y tratando de ganar en velocidad, incluso sobre el final generó opciones de peligro.

‘Lucho’ jugó los 90′ minutos, demostrando que es uno de los jugadores de confianza del entrenador Vincent KompanyFueron tres goles de Kane, Díaz estuvo cerca, pero el travesaño se encargó de decirle que no y negarle la posibilidad de marcar un verdadero golazo.

La más clara la tuvo sobre el final cuando ya todo estaba resuelto. El colombiano quedó frente al arquero en un mano a mano que casi nunca falla, definió por encima intentando ‘bañarlo’, pero el balón se estrelló en el palo.

Así acabó la racha en la que venía Luis Díaz, pues había marcado en todos los partidos que había disputado en la Bundesliga. Ahora, se prepara para lo que viene, pues no solo disputa los torneos de local, sino también los de Champions League.

