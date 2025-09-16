Luis Díaz sigue dando de qué hablar en Alemania. El extremo colombiano, que llegó al Bayern Múnich en este mercado de pases, ha brillado con luz propia en cada partido disputado y se ganó rápidamente el puesto con goles y asistencias importantes.

El club bávaro compartió en sus redes sociales un video del último gol que convirtió ‘Lucho’ en la Bundesliga, acompañado de la frase: “Me estoy acostumbrando a esto”. Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales por parte de los hinchas del club alemán y el jugador colombiano.

ver también En Liverpool no superan a Luis Díaz, hicieron una impactante confesión

“Me estoy acostumbrando a esto” la publicación de Bayern Múnich sobre Luis Díaz antes de Champions

Luis Díaz ha marcado en todos los partidos oficiales desde su debut con el Bayern, una registro que lo convierte en una de las figuras más destacadas del fútbol europeo en este inicio de temporada. Su adaptación no fue un problema y se metió rápidamente en el corazón de los hinchas.

Publicidad

Publicidad

Ahora, el próximo reto para Díaz será en la Champions League, donde el Bayern recibirá al Chelsea este miércoles a partir de las 2:00 p.m. en el Allianz Arena. El colombiano sería titular y espera seguir por la buena racha marcando goles y asistencias.

Tweet placeholder

La expectativa es grande, pues Luis Díaz sigue en racha goleadora y con la confianza de su entrenador. Los hinchas del Bayern esperan que también sea protagonista en el torneo que para ellos es prioridad y en el que esperan volver a disputar el título. Con Luis Díaz como figura, el Bayern Múnich busca sus primeros tres puntos.

Publicidad