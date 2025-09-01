Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros, este es el nuevo salario de Nico Jackson en Bayern Múnich

Lo que parecía una negociación caída terminó por convertirse en una noticia confirmada que podría llegar a ser de €80 millones de euros. Bayern Múnich confirmó la llegada de Nicolas Jackson y no hubo un mejor momento para comparar lo que ganará con el salario de Luis Díaz.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva por Disney+!

El jugador colombiano llegó a Bayern Múnich el 30 de julio de 2025 a cambio de €75 millones con bonificaciones y se convirtió en la tercera compra más cara de la historia del equipo alemán. ‘Lucho’ Díaz solo es superado por los €95 millones de euros que pagaron por Harry Kane y los €80 millones que dieron por Lucas Hernández.

La llegada de Nico Jackson fue totalmente diferente. Según el periodista Fabrizio Romano, Bayern Múnich le había informado al delantero que regresara a Londres porque se había caído el negocio con Chelsea. Sin embargo, no alcanzaron a pasar 24 horas y todo cambió. ¡El club alemán ya presentó al nuevo compañero de Díaz!

Publicidad

Publicidad

“El FC Bayern ficha al delantero Nicolas Jackson (24) cedido por el Chelsea FC, vigente campeón del Mundial de Clubes. El internacional senegalés firma un contrato válido hasta el 30 de junio de 2026 y lucirá el dorsal número 11 en el campeón récord alemán”, publicó la página oficial del equipo alemán para confirmar que Jackson llegó en condición de préstamo con cargo por €16.5 millones de euros y una opción de compra obligatoria por €80 millones si cumple una alta cantidad de partidos.

Comparación de salarios entre Luis Díaz y Nico Jackson en Bayern Múnich

Díaz y Jackson son los refuerzos estelares de Bayern. (Foto: Getty Images y X / @FCBayern)

Según el portal ‘Capology’, Luis Díaz tiene un salario anual de €14 millones de euros brutos en Bayern Múnich. ¿Gana más que Nico Jackson? ¡Sí! El nuevo salario del delantero del equipo alemán será de €8 millones brutos al año mientras está en condición de préstamo. En el caso que se haga efectiva la opción de compra, el nuevo compañero de ‘Lucho’ pasaría a ganar €14 millones de acuerdo con el diario ‘Bild’.

Publicidad

Publicidad

ver también La noticia de 80 millones de euros que Bayern le dio a Luis Díaz antes de clasificar con Colombia al Mundial

Este sería el primer partido de Luis Díaz y Nicolas Jackson en Bayern Múnich

Luego de la fecha FIFA de septiembre en la que la Selección Colombia jugará contra Bolivia y Venezuela las dos últimas fechas de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026, Bayern Múnich jugará contra el Hamburgo el sábado 13 de septiembre a las 11:30 A.M. El partido por la tercera fecha de la Bundesliga sería el primero de ‘Lucho’ Díaz con Nico Jackson.