Bayern Múnich consiguió una contundente victoria por 5-0 ante el Hamburgo por la fecha 3 de la Bundesliga de Alemania, en lo que fue un compromiso que tuvo la actuación del futbolista colombiano, Luis Díaz, quien fue uno de los jugadores destacados del cuadro bávaro y que se reportó con uno de los goles de su equipo.

A pesar del gran desgaste que tuvo con la Selección Colombia por su participación en la jornada de Eliminatoria, el entrenador Vincent Kompany decidió que Lucho fuera titular con el Bayern, decisión que fue positiva, ya que el guajiro se destacó y fue pieza fundamental para que su equipo goleara y se quedara con los tres puntos.

Después del final del partido, Kompany habló de lo que fue la presentación de sus dirigidos, en donde se mostró muy feliz, lo comparó con el Oktoberfest, aseguró que sus futbolistas tuvieron una gran presentación y anotaron cinco goles, dentro de ellos el de Luis Díaz, por lo que resaltó que todo esto lo están consiguiendo por el buen trabajo que vienen realizando.

Las palabras del DT del Bayern Múnich

“Hemos ganado por cinco goles a cero, ha sido genial. El ambiente en el estadio ha sido simplemente fantástico. Casi parecía que estábamos en el Oktoberfest y ha sido muy divertido. Empezamos bien, eso siempre ayuda. En la primera parte todo salió bien, en la segunda quizá podríamos haber hecho algo más”, dijo inicialmente Vincent.

Luis Díaz con el Bayern Múnich ante Hamburgo en la Bundesliga. Foto: Adam Pretty/Getty Images.

Y después agregó: “Pero hemos jugado con sensatez, hemos controlado el partido y hemos marcado otro gol más. Al final, el resultado es muy bueno. Se nota que cada vez nos entendemos mejor, ahora hay muchos automatismos. Hasta ahora hemos trabajado duro para conseguir las victorias, por eso son merecidas”.

