Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
BUNDESLIGA

¿Qué canal pasa el partido de Bayern Múnich y Luis Díaz vs. Augsburgo

El colombiano quiere seguir siendo figura con Bayern Múnich en el partido de visitante por la segunda fecha del campeonato.

Por Jhobirson Molina

¿Qué canal pasa el partido de Bayern Múnich y Luis Díaz vs. Augsburgo
© Getty Images¿Qué canal pasa el partido de Bayern Múnich y Luis Díaz vs. Augsburgo

Bayern Múnich tiene todo listo para este sábado 30 de agosto para la segunda fecha en la Bundesliga y lo hará con Luis Díaz de protagonista, quien viene de un debut soñado con gol y dos asistencias. El colombiano fue protagonista en la primera jornada y ahora espera volver a brillar en la visita al Augsburgo.

La segunda fecha es esperada por varios hinchas colombianos que quieren ver de nuevo en acción a ‘Lucho’ con la camiseta del Bayern Múnich. El extremo de la Selección Colombia busca consolidarse como uno de los jugadores más importantes en el equipo dirigido por Vincent Kompany.

Bayern Múnich sobre Luis Díaz: “tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre”

ver también

Bayern Múnich sobre Luis Díaz: “tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre”

¿Qué canal pasa el partido de Bayern Múnich y Luis Díaz vs. Augsburgo

El compromiso entre Bayern Múnich y Augsburgo se podrá ver en Colombia a través de ESPN y la plataforma de Disney+, desde las 11:30 a.m. de este sábado. Un partido imperdible para quienes quieran seguir de cerca al extremo colombiano en sus primeros juegos en la Bundesliga.

Publicidad

El duelo también servirá para que ‘Lucho’ empiece a ganarse un puesto fijo en la titular, la expectativa en la afición bávara es grande por ver quién se queda con el lugar. Además, saben que tienen varios campeonatos por jugarse.

Después de este partido, Luis Díaz viajará rumbo a Barranquilla para unirse a la concentración de la Selección Colombia pensando en la doble jornada de Eliminatorias. El guajiro será uno de los jugadores importante de Néstor Lorenzo para los partidos ante Bolivia y Venezuela, donde la ‘tricolor’ buscará seguir firme en su camino al Mundial 2026.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
El nuevo apodo que Bayern le colocó a Luis Díaz tras el gol al Augsburgo
Bundesliga

El nuevo apodo que Bayern le colocó a Luis Díaz tras el gol al Augsburgo

Luis Díaz no falló y marcó un golazo ante Augsburgo
Bundesliga

Luis Díaz no falló y marcó un golazo ante Augsburgo

El insólito gol que botó Luis Díaz con Bayern Múnich: el peor de su carrera
Bundesliga

El insólito gol que botó Luis Díaz con Bayern Múnich: el peor de su carrera

Titular de Bayern Múnich con Luis Díaz para enfrentar al Augsburgo
Bundesliga

Titular de Bayern Múnich con Luis Díaz para enfrentar al Augsburgo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo