Bayern Múnich tiene todo listo para este sábado 30 de agosto para la segunda fecha en la Bundesliga y lo hará con Luis Díaz de protagonista, quien viene de un debut soñado con gol y dos asistencias. El colombiano fue protagonista en la primera jornada y ahora espera volver a brillar en la visita al Augsburgo.

La segunda fecha es esperada por varios hinchas colombianos que quieren ver de nuevo en acción a ‘Lucho’ con la camiseta del Bayern Múnich. El extremo de la Selección Colombia busca consolidarse como uno de los jugadores más importantes en el equipo dirigido por Vincent Kompany.

ver también Bayern Múnich sobre Luis Díaz: “tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre”

¿Qué canal pasa el partido de Bayern Múnich y Luis Díaz vs. Augsburgo

El compromiso entre Bayern Múnich y Augsburgo se podrá ver en Colombia a través de ESPN y la plataforma de Disney+, desde las 11:30 a.m. de este sábado. Un partido imperdible para quienes quieran seguir de cerca al extremo colombiano en sus primeros juegos en la Bundesliga.

Publicidad

Publicidad

El duelo también servirá para que ‘Lucho’ empiece a ganarse un puesto fijo en la titular, la expectativa en la afición bávara es grande por ver quién se queda con el lugar. Además, saben que tienen varios campeonatos por jugarse.

Después de este partido, Luis Díaz viajará rumbo a Barranquilla para unirse a la concentración de la Selección Colombia pensando en la doble jornada de Eliminatorias. El guajiro será uno de los jugadores importante de Néstor Lorenzo para los partidos ante Bolivia y Venezuela, donde la ‘tricolor’ buscará seguir firme en su camino al Mundial 2026.