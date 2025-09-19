El presente de Luis Díaz en Alemania es verdaderamente envidiable. Desde su llegada al Bayern Múnich, el extremo colombiano se adaptó muy bien a la Bundesliga y ya registra goles importantes, incluso, ha marcado en todos los que ha jugado en el certamen. Su talento ha hecho que la prensa y los hinchas lo consideren uno de los mejores.

El equipo dirigido por Vincent Kompany también atraviesa un gran momento en la Bundesliga. Bayern Múnich marcha con puntaje perfecto en el arranque de la temporada. Ahora, el partido contra Hoffenheim será un nuevo reto para el colombiano para seguir creciendo en el frente de ataque junto a Harry Kane y Jamal Musiala.

ver también Luis Díaz habló sobre las negociaciones con Barcelona estando en el Bayern Múnich

Qué canal pasa el partido de Luis Díaz Hoffenheim vs. Bayern Múnich

El duelo entre Hoffenheim y Bayern Múnich se disputará este sábado 20 de septiembre a las 8:30 a.m. (hora colombiana). El compromiso se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN y también por la plataforma de Disney+.

Publicidad

Publicidad

Hoffenheim, llega con un rendimiento irregular, aunque ha dado muestras de buen fútbol que podría sorprender a Bayern Múnich, que hasta ahora se ha mostrado sólido en ataque y defensa.

Para ‘Lucho’, cada minuto con el Bayern lo siguen poniendo en lo más alto. Si bien, sus objetivos principales están puestos en la Champions League y en la Selección Colombia, este tipo de partidos son clave para seguir sumando confianza, consolidarse en Alemania y, de paso, ratificar que su fichaje fue un acierto absoluto del gigante bávaro.

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 8.990 para Disney+ Standart con avisos, 15.900 para Disney+ Standart y 19.900 para Disney+ Premium.

Publicidad