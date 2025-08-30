Bayern Múnich consiguió un importante triunfo ante el Augsburgo 2-3 por la segunda fecha de la Bundesliga, en lo que fue un complicado compromiso para el equipo bávaro, ya que el rival lo puso en aprietos, especialmente en el segundo tiempo, tanto que acercó al empate, por lo que los tres puntos tuvieron mucho valor para los visitantes.

Una de las grandes figuras del partido fue el colombiano Luis Díaz, futbolista que anotó el segundo gol del su equipo al minuto 45+4, siendo un jugador muy desequilibrante en el área rival, generando peligro y asociándose con sus compañeros, es por esto que le llovieron elogios al talentoso extremo guajiro.

A pesar de la buena participación de Lucho, uno de los temas que sigue dejando algunos interrogantes sobre el colombiano, es los problemas que ha presentado a la hora de la definición, ya que en este compromiso, pero también en anteriores, ha fallado algunas ocasiones muy claras de gol, tema en el que deberá trabajar.

Precisamente sobre el tema, el entrenador Vincent Kompany habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí el técnico del Bayern se rindió en elogios a Díaz, resaltó su inteligencia en el juego, lo participativo que es, por lo que no le prestó atención a los cuestionamientos por la acción clara que falló el colombiano debajo del arco cuando el juego todavía estaba 0-0.

¿Qué dijo Vincent Kompany de Luis Díaz?

“Cuando ves el partido con atención, te das cuenta de que no siempre son sus compañeros quienes le crean las ocasiones. Se esfuerza mucho para conseguirlas porque siempre está activo. Para mí, es más importante marcar un gol en el momento justo que marcar cuatro o cinco goles en un partido y no marcar más durante cinco meses. Siempre está ahí, siempre es peligroso, y estamos contentos con su energía”, fueron las palabras de Kompany sobre Luis Díaz.

