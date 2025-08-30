Bayern Múnich juega la segunda fecha de la Bundesliga con la ilusión de sumar su segundo triunfo consecutivo tras la goleada de la primera fecha. Los ‘bávaros’ visitan al Augsburgo, un rival que sobre el papel no tendría problemas para ganarle.

El compromiso es especial para los colombianos, puesLuis Díaz volverá a ser titular en la nómina del conjunto dirigido por Vincent Kompany. ‘Lucho’ dejó grandes sensaciones en su debut y ahora intentará seguir brillando con la camiseta del más grande del fútbol alemán.

Titular de Bayern Múnich con Luis Díaz para enfrentar al Augsburgo

Así las cosas, Bayern Múnich saldrá con lo mejor que tiene para buscar otros tres puntos que lo empiece a poner en lo más alto de la tabla de posiciones:

Portero: Neuer

Defensores: Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic

Mediocampistas: Olise, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Luis Díaz

Delanteros: Kane

El compromiso entre Bayern Múnich y Augsburgo se disputará este sábado a partir de las 11:30 a.m. (hora colombiana) y contará con transmisión de ESPN y Disney+. Una cita de lujo para quienes quieran seguir de cerca a Luis Díaz en sus primeros pasos por la Bundesliga.

Tras este encuentro, el atacante colombiano viajará a Barranquilla para sumarse a la concentración de la Selección Colombia. Díaz será uno de los jugadores clave de Néstor Lorenzo en la doble jornada de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en la que la Tricolor se enfrentará a Bolivia y Venezuela.