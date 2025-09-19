Luis Díaz la sigue rompiendo en Europa. Desde su llegada al Bayern Múnich, el extremo colombiano viene demostrando su calidad en la Bundesliga y ya registra goles importantes, incluso, ha marcado en todos los que ha jugado. Su talento ha hecho que la prensa y los hinchas lo consideren uno de los mejores.

El equipo dirigido por Vincent Kompany también atraviesa un gran momento en la Bundesliga. Bayern Múnich marcha con puntaje perfecto en el arranque de la temporada. Ahora, el partido contra Hoffenheim será un nuevo reto para el colombiano para seguir creciendo en el frente de ataque junto a Harry Kane y Jamal Musiala.

Titular de Bayern Múnich para enfrentar a Hoffenheim en la Bundesliga

Bayern Múnich no rotaría mucho con respecto a los partidos anteriores y Luis Díaz sigue siendo el jugador de confianza para el entrenador, por lo que sería inicialista en este compromiso en el que buscan sumar de a tres para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Portero: Manuel Neuer.

Defensores: Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer.

Volantes: Josué Kimmich, León Goretzka.

Delanteros: Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz, Harry Kane.

Entrenador: Vicente Kompany.

El duelo entre Hoffenheim y Bayern Múnich se disputará este sábado 20 de septiembre a las 8:30 a.m. (hora colombiana). El compromiso se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN y también por la plataforma de Disney+.

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 8.990 para Disney+ Standart con avisos, 15.900 para Disney+ Standart y 19.900 para Disney+ Premium.

