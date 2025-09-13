Tras la clasificación al Mundial 2026, Luis Díaz marcó un golazo en el baile del Bayern al Hamburgo

Bayern Múnich demuestra que no tiene rival en la Bundesliga y que Luis Díaz era el ingrediente que necesitaba para seguir con un ataque fulminante y lleno de goles en Europa. Hasta el momento, el gigante alemán no tiene competencia en su Liga local y va moldeando la estrategia para ser imbatible en la Champions League.

Y pese a la competencia de selecciones nacionales en muchas partes del mundo y la para en la Bundesliga, el dominio sigue intacto y sus jugadores vuelven de sus equipos nacionales con la firme intención de mantener el altísimo nivel en el Bayern Múnich. Luis Díaz no es la excepción y ya se reportó con gol en el baile contra el Hamburgo en el Allianz Arena.

El partido correspondía a la tercera fecha de la Bundesliga y era muy probable que algo así pasara. Al término del primer tiempo, el local dominó todas las opciones y sincronizó a sus figuras en el ataque. Luis Díaz marcó el cuarto en apenas media hora de partido. Harry Kane colocó el 3-0 tres minutos antes y antes de los 10′, Serge Gnabry y Aleksandar Pavlović ya habían puesto el 2-0 parcial.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Baile total del Bayern con otra muestra de calidad del guajiro, que recién se unía al equipo alemán luego de la cita con la Selección Colombia en la doble jornada de las Eliminatorias Conmebol, que le puso fin a la competencia y certificó la clasificación al Mundial 2026.

Bayern y un 5-0 para seguir más líder que nunca

En la segunda parte, solamente hacía falta el segundo gol del inglés Harry Kane, para el 5-0 final. De esta manera, Bayern Múnich sigue líder en la Bundesliga en tres fechas disputadas, con 9 puntos, tres victorias y solo dos goles en contra. Le sigue el Borussia Dortmund con 7 unidades.

Publicidad

Publicidad

El remate de Luis Díaz contra el Hamburgo. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)

En la próxima fecha de la Bundesliga, Bayern Múnich jugará contra Hoffenheim en condición de visitante. Antes, tendrá la difícil prueba en la Champions League contra el Chelsea en el Allianz Arena, por la primera fecha de la fase liga, con Luis Díaz de titular.