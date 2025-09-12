Tuvo un ataque al corazón, jugaba en la Premier y será rival de Luis Díaz en la Bundesliga

Luego del parón por la fecha FIFA, el fútbol de clubes vuelve a su curso y las grandes ligas europeas regresan a sus actividades. Luis Díaz quiere continuar con el ritmo goleador con el Bayern Múnich y seguir brillando con fuerza en la Bundesliga. Eso sí, mientras se vivía el fútbol de selecciones, hubo noticias de fichajes en la primera división de Alemania.

La pequeña ventana de jugadores libres abrió la posibilidad de reforzarse a varios clubes del país bávaro. Y uno de ellos fue el Wolfsburgo que se hizo a los servicios de un jugador con una historia de vida que ahora pocos recuerdan. Tuvo un ataque al corazón en pleno partido y puso en vilo a todo el mundo del fútbol, mientras se conocían las imágenes.

Afortunadamente tuvo una espectacular recuperación y pudo regresar a sus actividades. Estaba jugando en la Premier League y, a pesar de que no tuvo gran continuidad, sus destellos de calidad siguen presentes. Ahora, Christian Eriksen llegó al Wolfsburgo de la Bundesliga para seguir en actividad y espera llegar al Mundial 2026.

El día que Christian Eriksen tuvo un ataque al corazón en pleno partido

El 12 de junio de 2021, durante el partido inaugural de Dinamarca en la Eurocopa 2020 (pospuesta para 2021 por la pandemia) frente a Finlandia en Copenhague, Christian Eriksen sufrió un paro cardiaco en pleno campo. Se desplomó en el minuto 42 mientras esperaba recibir un saque de banda, justo al lado de la línea lateral izquierda.

Inmediatamente, los servicios médicos ingresaron al terreno, le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se utilizó un desfibrilador para revivirlo; el doctor del equipo danés, Morten Boesen, declaró más tarde que Eriksen “estaba ido”, pero que “lo recuperaron tras un choque con el desfibrilador”.

Eriksen fue trasladado al hospital Rigshospitalet, donde fue estabilizado y despertó; los exámenes iniciales mostraron que, a pesar de lo grave del episodio, los resultados hasta ese momento eran buenos y no había una explicación concluyente de por qué pasó. El partido se suspendió temporalmente y se reanudó horas más tarde, terminando en derrota de Dinamarca 0-1 frente a Finlandia.

Después del incidente, se le implantó un desfibrilador cardioversor automático (ICD) para prevenir futuros episodios de arritmia, y logró recuperarse lo suficiente como para regresar al fútbol profesional unos meses después con Brentford. Luego pasaría al Manchester United, su último club, previo a su paso ahora a la Bundesliga.