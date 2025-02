Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Para la fase decisiva hubo varios cruces interesantes como el de los equipos de Madrid, además, el de Liverpool de Luis Díaz que enfrentará a PSG.

El nuevo formato del certamen determinó los cruces en función de la posición que tuvieron en la fase de liga. Los mejores clubes enfrentarán a los clasificados de los play-offs, mientras que los puestos intermedios se medirán entre sí dejando duelos interesantes.

Así quedó el sorteo de los octavos de final de Champions League

Desde un inicio, la UEFA indicó que este sistema garantizará enfrentamientos equilibrados y una fase final emocionante. Así fue, las llaves de octavos de final quedaron vibrantes. Habrá clásico de Madrid y en los demás partidos hay una leve ventaja de uno sobre otro.

Los favoritos para los hinchas son Real Madrid, Bayern Múnich, Inter de Milán, Liverpool y Barcelona. En los otros duelos todo parece indicar que cualquiera sería el ganador.

Aston Villa vs. Brujas

Borussia Dortmund vs. Lille

Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich

Arsenal vs. PSV

Inter de Milán vs. Feyenoord

Liverpool vs. PSG

Barcelona vs. Benfica