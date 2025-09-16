Es tendencia:
Champions League

¿Champions nueva, mismo robo? La polémica por penalti a favor del Real Madrid

Una dudosa jugada le dio la victoria al Real Madrid en la primera fecha de la Liga de Cmapeones. ¿Hubo penal? Juzguen ustedes.

Por Camilo Manrique

Jugada del penalti que le dio la victoria al Real Madrid en la primera fecha de la Champions. Tomada de ESPN.
Este martes, arrancó una nueva edición del mejor torneo de clubes del mundo, la Champions League. Y uno de los máximos favoritos, el Real Madrid, debutó con una apretada victoria contra el Marsella, de Francia. Y como es habitual, hubo polémica por uno de los dos penaltis que le pitaron al equipo blanco en el Santiago Bernabéu.

El duelo entre españoles y franceses empezó con una pésima noticia para el Real Madrid. A los 12 minutos, Trent Alexander-Arnold tuvo que retirarse por una molestia muscular, y le dio paso a Dani Carvajal. Tras 20 minutos se asedio de los locales, Marsella aprovechó un terrible error de Arda Güler en salida que aprovechó Timoty Weah para cambiar por gol.

“Me estoy acostumbrando a esto” la publicación de Bayern Múnich sobre Luis Díaz antes de Champions

Con el marcador en contra, el Real Madrid salió a buscar el empate y lo encontró gracias a una jugada de Rodrygo. El brasileño enganchó dentro del área y uno de los centrales lo cruzó abajo: penal clarísimo. Kylian Mbappé se encargó del cobro y anotó el 1-1 parcial.

Polémico penalti a favor del Real Madrid en la Champions

Con el partido empatado, al minuto 72 del partido el Real Madrid se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Dani Carvajal. El lateral español se enfrentó a Gerómino Rulli y le metió un cabezazo, y tras revisión del VAR, vio la tarjeta roja. Y cuando se le ponía cuesta arriba el partido a los ‘blancos’, llegó la polémica.

Vinicius Junior entró en el área y encaró a varios jugadores del Marsella. El defensa argentino, Facundo Medina decidió ir al piso a cortar, pero la pelota rebotó antes de ejecutar completo el movimiento y cortó el ataque con la mano. El árbitro bosnio, Ilfan Peljto, señaló la mano y pitó la pena máxima que Mbappé cambió para el 2-1 definitivo. ¿Hubo robo, juzguen ustedes?…

¿Era penalti para el Real Madrid?

