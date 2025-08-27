Tras la finalización de los partidos de la fase previa y conocerse los últimos clasificados, todo está listo para el inicio de la Champions League. El torneo más importante de clubes del mundo va a conocer los cruces de los equipos clasificados. Este jueves 28 de agosto será el sorteo de la fase de Liga y se sabrá el calendario de los distintos mejores clubes del planeta.

El formato de liga será con 36 clubes, en el que cada equipo disputará 8 partidos frente a rivales distintos: cuatro de local y cuatro de visitante. Los enfrentamientos se organizarán a partir de bombos de siembra y evitando choques repetidos entre equipos del mismo país. Este sistema permitirá que los aficionados disfruten de duelos inéditos y mayor diversidad de enfrentamientos.

Una vez terminada la fase liga, los 8 primeros lugares en la tabla accederán de manera directa a los octavos de final. Los equipos ubicados entre el puesto 9 y el 24 jugarán un play-off de eliminación directa a doble partido, y los ganadores completarán el cuadro de octavos. Aquellos que terminen entre la posición 25 y 36 quedarán eliminados sin opciones de seguir en competiciones europeas.

¿Dónde ver el sorteo de la fase de Liga de la Champions League?

Para este año, el sorteo de la fase de Liga, antes fase de grupos, de la Champions League será este jueves 28 de agosto. Y tendrá la transmisión en exclusiva de Disney+, a partir de las 12 del día, hora de Colombia.

¿Dónde se jugará la final de la Champions League 2025/2026?

La gran final de la temporada 2025/26 ya tiene sede definida: el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El imponente estadio, con capacidad para más de 65 mil espectadores, recibirá a los dos mejores equipos del continente el 30 de mayo de 2026. Será la primera vez que este escenario albergue una final de Champions, lo que marca un hito para el fútbol húngaro y promete un espectáculo a la altura de la historia del torneo.