Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Champions League

El codazo que le dio Jhon Durán a Richard Ríos en Benfica vs. Fenerbahçe por la Champions

Desde los últimos partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias se habló de los problemas de Jhon Durán con sus compañeros, entre los que está Richard Ríos, y con este golpe revivieron esos rumores.

Por Michell Figueroa

Richard Ríos y Jhon Durán disputaban un balón en el aire cuando el primero terminó golpeado.
© Captura de pantalla.Richard Ríos y Jhon Durán disputaban un balón en el aire cuando el primero terminó golpeado.

Los colombianos Richard Ríos y Jhon Durán se vieron las caras en un emocionante encuentro entre Benfica y Fenerbahçe por la UEFA Champions League. Durante un duelo, el polémico jugador del equipo turco golpeó a su compañero.

Publicidad

Corría el minuto 64 del encuentro cuando un duelo entre los colombianos dejó a Richard Ríos en el suelo.

Luis Díaz y el llamativo mensaje a los hinchas de la Selección Colombia previo al Mundial

ver también

Luis Díaz y el llamativo mensaje a los hinchas de la Selección Colombia previo al Mundial

En las imágenes quedó captado el momento en que el balón llegaba por el aire, mientras los dos colombianos intentaron asegurarlo.

Pese a que ninguno de los dos logró bajarlo, y ya con el balón fuera de vista, Jhon Durán levantó el brazo izquierdo y terminó dándole un codazo a Richard Ríos. El jugador del Benfica dejó ver muestras de dolor intenso y luego terminó tendido en la grama.

Publicidad
Tweet placeholder

Revive la polémica de los problemas en la Selección Colombia

El golpe de Jhon Durán a Richard Ríos revivió la polémica de supuestas rencillas entre jugadores de la Selección Colombia.

Es de recordar que en la anterior doble fecha de Eliminatorias, Jhon Durán salió de la concentración de la Tricolor en medio de la controversia por posibles problemas en la interna.

Publicidad

En ese momento surgieron varios rumores sobre los enfrentamientos entre el joven delantero y algunos de sus compañeros e incluso el cuerpo técnico.

Aunque para ese entonces la Federación Colombiana de Fútbol aclaró la situación y dijo que Durán abandonó la concentración por molestias físicas, el presunto problema de comportamiento es un tema que quedó en el tintero y revive con el codazo de Jhon a Richard Ríos en la Champions League.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
El mensaje de Richard Ríos a Jhon Durán tras el polémico codazo
Champions League

El mensaje de Richard Ríos a Jhon Durán tras el polémico codazo

Jhon Durán encendió las alarmas: salió lesionado durante el partido con Fenerbahçe
Fútbol de Europa

Jhon Durán encendió las alarmas: salió lesionado durante el partido con Fenerbahçe

Richard Ríos debuta con Benfica: se enfrentará Fenerbahçe
Fútbol de Europa

Richard Ríos debuta con Benfica: se enfrentará Fenerbahçe

Carlos Antonio Vélez habló sobre la lesión de Jhon Durán: "Algo no nos han contado"
Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez habló sobre la lesión de Jhon Durán: "Algo no nos han contado"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo