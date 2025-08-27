Los colombianos Richard Ríos y Jhon Durán se vieron las caras en un emocionante encuentro entre Benfica y Fenerbahçe por la UEFA Champions League. Durante un duelo, el polémico jugador del equipo turco golpeó a su compañero.

Corría el minuto 64 del encuentro cuando un duelo entre los colombianos dejó a Richard Ríos en el suelo.

En las imágenes quedó captado el momento en que el balón llegaba por el aire, mientras los dos colombianos intentaron asegurarlo.

Pese a que ninguno de los dos logró bajarlo, y ya con el balón fuera de vista, Jhon Durán levantó el brazo izquierdo y terminó dándole un codazo a Richard Ríos. El jugador del Benfica dejó ver muestras de dolor intenso y luego terminó tendido en la grama.

Revive la polémica de los problemas en la Selección Colombia

El golpe de Jhon Durán a Richard Ríos revivió la polémica de supuestas rencillas entre jugadores de la Selección Colombia.

Es de recordar que en la anterior doble fecha de Eliminatorias, Jhon Durán salió de la concentración de la Tricolor en medio de la controversia por posibles problemas en la interna.

En ese momento surgieron varios rumores sobre los enfrentamientos entre el joven delantero y algunos de sus compañeros e incluso el cuerpo técnico.

Aunque para ese entonces la Federación Colombiana de Fútbol aclaró la situación y dijo que Durán abandonó la concentración por molestias físicas, el presunto problema de comportamiento es un tema que quedó en el tintero y revive con el codazo de Jhon a Richard Ríos en la Champions League.